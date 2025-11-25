Как милиардерите завладяха американската политика

Влиянието на големия бизнес върху политиката на САЩ е станало безпрецедентно, пише WP. Това подхранва опасенията сред обикновените граждани, че системата на управление, с която са свикнали, ще бъде заменена от олигархична, в която само размерът на капитала ще има значение, а класическите демократични институции ще се влошат.

Концентрацията на богатство сред най-богатите американци е безпрецедентна, както и нивото на влияние, което милиардерите упражняват върху политиката.

Нюйоркският милиардер Джон Кациматидис отдавна е потопен в политиката. Миналата година обаче републиканският магнат в областта на недвижимите имоти и петрола дари повече пари от всякога – 2,4 милиона долара – в подкрепа на Доналд Тръмп и републиканците в Конгреса, почти двойно повече от сумата, която дари през 2016 г.

Кациматидис смята, че е необходимо да се опитаме да повлияем на хода на американската политика, предвид огромната пропаст между двете партии.

„Ако си милиардер, искаш да си останеш милиардер“, каза Кациматидис, чието нетно богатство се оценява на 4,5 милиарда долара. Но не става въпрос само за личното му богатство, добави той: „Грижа ме е за Америка и начина, по който живеем сега.“

В епоха, белязана от дълбоки политически разделения и огромно натрупване на богатство сред най-богатите американци, милиардерите харчат безпрецедентни суми за американската политика. Десетки от тях увеличиха политическите си дарения през последните години, което доведе до рекорден скок в даренията от ултрабогатите през 2024 г. Анализ на Washington Post установи, че даренията на 100-те най-богати американци за федерални избори са се увеличили близо 140 пъти от 2000 г. насам, значително изпреварвайки нарастващите разходи за кампании.

Според анализ на данните на OpenSecrets, през 2000 г. 100-те най-богати личности в страната са дарили около четвърт процент от общата сума, изразходвана за федерални избори. До 2024 г. техният принос се е увеличил до около 7,5%, въпреки рязкото увеличение на разходите за такива избори. С други думи, приблизително един на всеки 13 долара, дарени за националните избори миналата година, е дарен от малка група от най-богатите хора в страната.

Между 2000 и 2010 г. 100-те най-богати американци са похарчили средно 21 милиона долара за федерални избори.

Съдебни решения от 2010 г. позволиха неограничени разходи от страна на синдикатите и корпорациите и доведоха до създаването на Комитети за политически действия.

През последното десетилетие богатството на тези милиардери нараства постоянно, като рязко се покачва до 2024 г., когато надхвърля границата от 1 милиард долара.

През последния четвърт век политическите, правните и икономическите трансформации коренно променят връзката между богатството и политическата власт в Америка. Икономистите казват, че богатството сега е по-концентрирано на самия връх, отколкото когато и да било от Позлатената епоха насам. Технологичните и пазарните революции от последните десетилетия създадоха богатство в безпрецедентен мащаб. Промените в стандартите за възнаграждение на ръководителите и политиките за ниски данъци както при републиканските, така и при демократичните администрации помогнаха за защитата на тези състояния. И в три знакови решения, започвайки с делото „Ситизънс Юнайтед срещу...“.

След решението на Федералната избирателна комисия от 2010 г., федералните съдилища премахнаха ограниченията за финансиране на кампании след аферата „Уотъргейт“, проправяйки пътя за неограничени дарения за избори.

В резултат на това американските политици са по-зависими от всякога от щедростта на милиардерите, което дава на една четвърт от един процент от американците огромно влияние върху това кои политици и политики ще успеят. Политолозите и наблюдателите на прозрачността във финансирането на кампании също твърдят, че големите пари увеличават разходите за кампании и подкопават общественото доверие в американската демокрация.

Например, в надпреварата за Сената на Аризона през 2022 г., милиардерът и рисков капиталист Питър Тийл помогна на своя приятел и бивш сътрудник, политическия новобранец Блейк Мастърс, да спечели конкурентни републикански предварителни избори срещу действащия главен прокурор на щата и самофинансиращ се милионер. За да постигне това, Тийл насочи 15 милиона долара към Комитета за политически действия (PAC) в подкрепа на кампанията му. Политическият консултант на Мастърс, Чад Уилемс, си спомни първия път, когато видя рекламна кампания срещу съперника си, финансирана от PAC.

„Бях развълнуван. Това е честният отговор“, каза Уилемс, въпреки че добави, че загубата на Мастърс от добре финансирания действащ сенатор демократ Марк Кели показва, че подкрепата на милиардера не гарантира успех. „Всичко стана много по-скъпо и затова сте много по-зависими от набирането на средства.“

Чери Бустос (Илинойс), която председателства Комитета за демократическа кампания на Камарата на представителите през 2020 г., каза, че личното богатство на кандидата – или способността му да го набере – е решаващ фактор, когато партиите търсят номинации.

„Част от това, което търсите при подбора на кандидати, е способността да набирате пари“, каза Бустос. „Не става въпрос само за самофинансиране, но и за „Можете ли да се свържете с хора, които могат да направят големи вноски? Имате ли тези връзки?“

Даренията не са единственият път към властта за свръхбогатите; следвайки примера на Тръмп, някои милиардери използват финансовото си влияние в публични длъжности. Най-малко 44 от 902-мата американски милиардери в списъка на списание Forbes за 2025 г. или техните съпрузи са били избрани или назначени на щатски или федерални длъжности през последните 10 години – от високопоставени постове в кабинета до по-малко видими места в консултативни съвети, според анализа на The Post.

Тази влиятелна група включва Хауърд Лътник, бивш инвестиционен банкер, който сега е министър на търговията на Тръмп; Джей Би Прицкер, наследникът на хотел Hyatt и губернатор на Илинойс от Демократическата партия; и Пол Аткинс, председателят на Комисията по ценни книжа и борси, който е женен за наследница, работеща по покривни имоти.

Според Forbes, 902 американски милиардери колективно притежават състояние на стойност над 6,7 трилиона долара - най-голямата сума, натрупана някога от ултрабогатите в страната. Преди малко повече от десетилетие САЩ имаха наполовина по-малко милиардери, а общото им богатство, коригирано спрямо инфлацията, се оценяваше на 2,6 трилиона долара. Илон Мъск, най-богатият човек в света, наскоро получи компенсационен пакет с огромни бонуси на стойност 1 трилион долара, който акционерите на Tesla одобриха, за да го задържат в компанията през следващото десетилетие. Като цяло милиардерите са се обединили зад Републиканската партия на Тръмп. Както The Post откри, над 80% от разходите за федералната кампания през 2024 г. от 100-те най-богати американци отидоха при републиканците. Самият Тръмп получи 15 пъти повече от тях през 2024 г., отколкото по време на първата си президентска кампания през 2016 г. За сравнение, демократката Камала Харис получи три пъти повече от милиардери през 2024 г., отколкото Хилари Клинтън през 2016 г.

Какво се е променило? Републиканците дълго време смятаха Силициевата долина за бастион на либерализма. През последните пет години обаче много водещи технологични магнати се разбунтуваха срещу критиките и регулациите на администрацията на Байдън. Миналата година много технологични барони започнаха да подкрепят републиканците, виждайки ги като защитници на техните либертариански ценности и корпоративни интереси. Тръмп и неговата партия активно ухажваха влиятелни технологични лидери, подкрепяйки криптовалутите и обещавайки да ограничат регулирането на изкуствения интелект. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, бивш рисков капиталист в Сан Франциско, има връзки с Питър Тийл, бившия изпълнителен директор на Google Ерик Шмит и инвеститора Марк Андреесен.

Мъск е най-яркият пример за тази промяна. Той е отговорен за значително увеличение на политическите разходи през 2024 г., като е дарил 294 милиона долара в подкрепа на Тръмп и други кандидати на републиканците на федерални и щатски избори. Към него се присъединиха десетки други милиардери от технологичния и финансовия сектор, като колективно са дарили приблизително 509 милиона долара повече за републиканците, отколкото за демократите.

Повече от 80% от даренията от 100-те най-богати американци през 2024 г. отидоха при републиканци и консервативни групи. Това бележи рязък обрат спрямо 2020 г., когато технологични и финансови милиардери дадоха 186 милиона долара повече на демократите, отколкото на републиканците.

Амбициозните данъчни облекчения и дерегулации на Тръмп, съчетани с усещането, че демократите са се изместили в крайната левица, са подтикнали други милиардери да подкрепят по-активно републиканците, каза Марк Шустър, адвокат от Маями, който представлява мултимилионери и милиардери. „Те вярват, че левицата е била превзета от фигури като Зохран Мамдани“, каза Шустър, визирайки наскоро избрания кмет на Ню Йорк от социалдемократическата партия. „Тази промяна се случи, защото Демократическата партия, която преди това защитаваше работническата класа, сега е погълната от въпроси, свързани с половата идеология.“

„Прогресивното крило на Демократическата партия е социалистическа партия“, каза Томас Петерфи, основател на фирма за електронно посредничество с оценено нетно състояние от 57,3 милиарда долара. „Най-богатите хора са бизнесмени и те се стичат към Тръмп, защото разбират колко по-добър е той за една процъфтяваща икономика.“

Кациматидис, бивш демократ и съводещ на популярно радио токшоу в стил Fox News, заяви, че не вярва на демократите по въпроси като нелегалната имиграция, престъпността или икономиката. „Тръмп е практичен лидер, който взема разумни решения в най-добрия интерес на Съединените щати“, каза Кациматидис по време на вечеря в стекхаус отсреща на радиостанцията, която купи преди пет години за 12,5 милиона долара. „Страната е извън контрол.“

Когато Тръмп се кандидатира за поста през 2016 г., той се представи като човек, чието лично богатство го прави неуязвим за корупция, обещавайки да пречупи властта на елитите и да „източи блатото на Вашингтон“. Десет години по-късно много американци, независимо от политическите си възгледи, признават пред социолозите опасенията си, че страната е загубила баланса между политическата власт и финансовото влияние, между бюлетината и долара. Проучване на Washington Post-Ipsos от септември установи, че мнозинството от гражданите оценяват негативно нарастващите разходи на милиардерите за избори, като един на всеки трима нарича тази практика „изключително негативна“.

Сенаторът от Върмонт Бърни Сандърс, който от десетилетия предупреждава за прекомерното влияние на свръхбогатите, намери пламенна публика тази година: около 280 000 души присъстваха на неговите митинги „Борба с олигархията“ както в републиканските, така и в демократическите щати. „Хората са дълбоко загрижени за настоящото състояние на страната“, каза Сандърс в интервю. „Те чувстват, на висцерално ниво, че живеят в страна, където обикновените хора се борят да свържат двата края – плащат наем, плащат здравни грижи, плащат комунални услуги, купуват хранителни стоки... докато фигури като Илон Мъск, Лари Елисън и други като тях трупат милиарди всеки ден.“

Ниските температури принудиха втората инаугурация на Доналд Тръмп да се проведе на закрито, оставяйки десетки хиляди притежатели на билети блокирани в януарския студ. Дори губернатори и чуждестранни високопоставени лица се оказаха затворени в пренаселените зони за поддръжка.

Въпреки това, най-малко 17 милиардери, с общо нетно богатство над 1 трилион долара, заеха престижни места в ротондата на Капитолия. Тази безпрецедентна концентрация на богатство символизира появата на нова американска олигархия, събрала се, за да приветства президент, известен с това, че награждава съюзници и наказва противници.

Тримата най-богати хора в света – Мъск, Джеф Безос от Amazon (собственик на The Washington Post) и Марк Зукърбърг от Meta – заеха почетно място редом до семейство Тръмп. Главният изпълнителен директор на Louis Vuitton Бернар Арно, петият най-богат човек в света, беше там със съпругата си и двете си деца. Няколко други милиардери седяха наблизо, включително главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук, бившият собственик на Marvel Айзък Пърлмутър и медийният магнат Рупърт Мърдок.

„Богатите поеха юздите на властта по твърде крещящ и демонстративен начин“, каза Морис Пърл, бивш изпълнителен директор на Уолстрийт и ръководител на групата „Патриотични милионери“, която лобира за по-високи данъци за богатите от администрацията на Обама и проведе конференция през април, наречена „Как да победим братските олигарси“. „Преди това се криеше зад затворени врати... Но после изведнъж стана кристално ясно.“

Влиянието на милиардерите във Вашингтон се натрупва от десетилетия. Президентът Клинтън активно се довери на Уолстрийт, след което прокара мащабна финансова дерегулация и търговско споразумение, което облагодетелства най-богатите американци. Президентът Буш-младши също разчиташе на влиятелни донори и въведе данъчни облекчения за богатите, както и Програмата за облекчаване на проблемни активи (TARP), за да спаси големи банки. През 2008 г. Обама, като отхвърли публичното финансиране за кампанията си, стана първият кандидат, който набра колосални суми от частни донори.

Мерките на Буш по TARP и спасителният план на Обама предизвикаха обществено възмущение, което продължава да бушува – отлична платформа за реториката на Тръмп, който въпреки собственото си богатство успя да изрази гнева на обикновените американци срещу една несправедлива система. И все пак, именно при Тръмп, първият президент милиардер, свръхбогатите получиха безпрецедентен, неприкрит достъп до правителствените зали.

Тръмп привлече около дузина милиардери в администрацията си и назначи главния си спонсор, Илон Мъск, да ръководи масовите съкращения на държавни служители. Според Forbes, неговият кабинет става най-богатият в американската история, с общо богатство от 7,5 милиарда долара - два пъти повече от първия кабинет на Тръмп и 64 пъти повече от този на Байдън.

Тази есен Тръмп е бил домакин на милиардери поне четири пъти в реновирания Белия дом, включително съоснователя на Google Сергей Брин, петролния барон Харолд Хам и мениджъра на хедж фондове Бил Акман. Най-богатите американци дори спонсорират административни проекти: поне 10 милиардери или техните семейни фондации са допринесли със средства за изграждането на бална зала в Белия дом на стойност 300 милиона долара. А по време на последното спиране на работата на правителството, милиардерът Тимъти Мелън дари 130 милиона долара за военни заплати.

Междувременно Тръмп прилага програма за дерегулация и данъчни облекчения, която щедро възнаграждава най-богатите американци. Министерството на икономическата ефективност (DOGE), създадено под ръководството на Мъск, методично премахва механизмите за надзор, които толкова възпрепятстваха бизнеса на милиардерите. Експертите смятат, че масовите съкращения в Службата за вътрешни приходи са направили невъзможно наказването на данъчните измамници и на практика са обезсмислили програмата за разширяване, разработена по времето на Байдън. Бюрото за финансова защита на потребителите, предназначено да защитава гражданите от банкови злоупотреби, на практика е пропаднало. А основният законодателен „успех“ на Тръмп – „Големият красив законопроект“ – не само заложи данъчни облекчения за корпорациите и необлагаеми наследства на стойност 15 милиона долара за децата на олигарсите, но и съкрати здравните програми за бедните и възрастните хора.

Влиянието на свръхбогатите в политиката не е безгранично. Група милиардери, водени от Кациматидис, безуспешно се опитаха да предотвратят избирането на Мамдани, заплашвайки избирателите с икономически колапс. Въпреки това той все пак спечели, наричайки опозицията на олигарсите „значка на честта“. „Трябва да отговорим на олигархията и авторитаризма със силата, от която се страхуват, а не с отстъпките, за които жадуват“, заяви той в емоционалната си победна реч в Ню Йорк.

Някои леви активисти и политици твърдят, че нарастващото влияние на свръхбогатите постепенно превръща Съединените щати в олигархична държава. В прощалното си обръщение през януари президентът Джо Байдън предупреди: „В Америка се заражда олигархия, основана на огромно богатство, власт и влияние.“

Значението, което либералите влагат в това, не винаги е ясно. Концепцията за олигархията като управление на малцина традиционно се свързва с авторитарни режими. В Америка обаче този термин се използва от онези, които вярват, че милиардерите са придобили ниво на влияние, което вече не е съвместимо с принципите на американската демокрация.

„Избирателите са станали много по-наясно с ролята, която богатството играе в политическата система“, отбелязва Джефри Уинтърс, професор по политически науки в Северозападния университет, който е изучавал глобалните олигархии. „В резултат на това термините „донори“, „спонсори“ и „мегадонори“ отстъпват място на „олигарси“ и „олигархия“ в публичния дискурс.“

Критиките към милиардерите набират подкрепа не само от левицата, но и от мейнстрийма на Демократическата партия. В началото на октомврийското затваряне на правителството, губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм заяви в социалните мрежи: „Тръмп ви кара да плащате прекалено много за здравеопазване, за да могат неговите приятели милиардери да получат данъчни облекчения.“ А новоизбраният губернатор на Вирджиния Абигейл Спанбергер, демократка, обвини опонента си, че подкрепя данъчната политика на Тръмп: „Вие плащате повече - милиардерите плащат по-малко.“

Тексаският милиардер инвеститор Марк Кюбан, известен с участието си в предаването „Shark Tank“, призова демократите да смекчат тона си в осъждането на свръхбогатите. „При Байдън Демократическата партия обърна гръб на успешните предприемачи – и това е провал“, каза Кюбан, чието нетно богатство е 5,7 милиарда долара и който подкрепяше (но не финансираше) Камала Харис. Той също така се обяви срещу неограничените политически разходи: „Или идеите ви са убедителни, или купувате влияние. Предпочитам да печеля с идеи, а не с чекове. Покупателната способност е обективна реалност.“

Някои видни републиканци започнаха да преосмислят тесните връзки на партията с милиардери, особено с технологични магнати, които обвиняват в цензуриране на консерватори и разпространение на съдържание, опасно за деца. Вечеря на технологични лидери в Белия дом през септември предизвика остри критики от Стивън Банън, бивш съветник на Тръмп и идеолог на MAGA: „Те се грижат само за собствените си интереси. Ако се подхлъзнем – дори веднъж – ще сменят страната си.“

Републиканският сенатор от Мисури Джош Хоули призна в интервю, че неговата партия не винаги е обръщала достатъчно внимание на проблемите на работещите хора, въпреки че Тръмп, според него, определя правилния курс. „Истинската консервативна партия трябва да бъде партия на работническата класа. Точно това трябва да бъде“, подчерта Хоули. „Какво се опитваме да запазим? Домове, семейства, работни места... А в момента работещите хора са под атака.“

За политиците е по-лесно да осъдят милиардерите, отколкото да се отърват от нарастващото им влияние.

Демократичният конгресмен от Тексас Джеймс Таларио, който е и презвитериански семинарист, стартира кампанията си за Сената през септември, използвайки откровено християнски дискурс, за да осъди милиардерите. Неговата спорна реклама призовава гражданите да „преобърнат масите“ по примера на Христос, който прогони лихварите от храма. „В ученията и служението на Исус няма по-важна тема от защитата на бедните и осъждането на прекомерното богатство“, подчерта Таларио.

„Нашата вяра учи, че натрупването на ресурси вреди не само на близките, но и на духовното здраве на човек.“

Самият Таларио обаче е получил десетки хиляди долари от хазартно лоби, свързано с Мириам Аделсън, милиардер собственик на казино и основен републикански донор. Политикът оправда финансирането, като посочи подкрепата си за легализирането на хазарта като източник на данъчни приходи за училищата. „Не се отказвам от диалог с милиардерите“, заяви той. „Всичко, за което призовавам, е да се промени системата чрез ограничаване на тяхното политическо влияние.“