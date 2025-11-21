САЩ ще наложат нови санкции, ако Русия игнорира призивите за прекратяване на огъня, заяви Майк Уолц

Путин и Зеленски трябва да преговарят, заяви постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц

Москва трябва да върне отвлечените и изчезнали украински деца

САЩ са готови да наложат допълнителни икономически санкции срещу Русия и да продължат да доставят оръжия на Украйна, ако Кремъл продължи да игнорира призивите за прекратяване на огъня, заяви постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц.

Той подчерта, че дипломацията е единственият път към траен и справедлив мир.

„Предложихме щедри условия за Русия, включително облекчаване на санкциите. Помолихме Русия да спре атаките си и да се срещне директно с Украйна, за да договори мирно уреждане. За съжаление, боевете продължават, трагично причинявайки още жертви сред цивилното население“, каза Уолц.

Той отбеляза също, че Русия е понесла над милион жертви, а контраатаките на Украйна срещу енергийния й сектор и друга критична инфраструктура са ограничили способността на Кремъл да финансира военната си икономика.

„Наближава още една зима – четвъртата за Украйна от началото на руската инвазия. И е наложително да се сложи край на тази война и да се започне процесът на възстановяване. Колеги, дипломацията е единственият, единствен път към траен и справедлив мир. Съединените щати положиха усилия на най-високо ниво, включително и от самия президент, за да сложат край на тази война.

Предложихме на Русия щедри условия, включително облекчаване на санкциите. Призовахме Русия да прекрати атаките и да се срещне директно с Украйна, за да договори мирно споразумение. За съжаление, боевете продължават, което трагично води до нови жертви сред цивилното население.

Виждаме и нахлувания във въздушното пространство на трети държави, включително нашите съюзници от НАТО – действия, които създават риск от по-нататъшна ескалация на конфликта. В отговор украинските контраатаки удариха енергийния сектор на Русия и друга критична инфраструктура, като допълнително ограничиха способността на Русия да поддържа военната си икономика.

Жертвите на Русия надхвърлиха един милион. Страната е изправена пред сурови международни санкции. Колеги, в крайна сметка цената за всички страни е опустошителна и отдавна е време тази война да приключи.

И се надявам всички да сме съгласни: тази война няма да свърши военно. Лидерите на Русия и Украйна трябва да преговарят. Както Русия, така и Украйна трябва да приемат прекратяване на огъня...

Можем да наложим допълнителни икономически мерки, ако Русия продължи да игнорира призивите за прекратяване на огъня. Ще продължим да доставяме на Украйна оръжия за нейната отбрана. Колеги, накрая, не можем да приключим тази среща, без да декларираме необходимостта от връщането на отвлечените и изчезнали украински деца и решение на този проблем.

И, колеги, под ръководството на президента Тръмп, Съединените щати ще продължат да следват пътя към мир в Украйна. Призоваваме всички държави-членки на ООН да се присъединят към нас в подкрепа на тези усилия, в призивите за прекратяване на огъня и прекратяване на тази война“, каза Майк Уолц.