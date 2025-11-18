Белият дом: Тръмп подкрепя санкции, но иска пълен контрол

Президентът Доналд Тръмп е готов да подпише закон за налагане на санкции срещу Русия, стига да запази правомощията си за вземане на крайни решения по отношение на подобни мерки, заяви в понеделник високопоставен служител на Белия дом, съобщава Reuters.

Късно в неделя Тръмп заяви пред репортери, че „не е проблем за него“ , че републиканците работят по законодателство за налагане на санкции на страни, които правят бизнес с Русия, заради провала на Москва да договори мирно споразумение с Украйна.

Тръмп заяви, че законодателите може да приемат предложението му да добавят Иран към санкционната мярка.

Сенатор Линдзи Греъм и представителят на САЩ Брайън Фицпатрик, и двамата републиканци, подкрепиха законодателството за налагане на санкции на държави, които правят бизнес с Русия, включително купувачи на нейния енергиен износ.

Коментарите на Тръмп в неделя биха могли да проправят път за приемането на законодателството в Конгреса.

Лидерите в Сената и Камарата на представителите се въздържаха от гласуване на законодателството, тъй като Тръмп предпочете вместо това да наложи мита върху стоки, внасяни от Индия, вторият по големина купувач на руски петрол в света след Китай.

На въпроса дали Тръмп вече е готов да подкрепи законодателството, служителят отговори: „Той ще го подпише. Той даде знак за това снощи.“

Но Белият дом ще настоява за конкретна формулировка, която да гарантира, че Тръмп ще запази контрола си върху санкциите, каза служителят.

„Винаги е било важно за Белия дом и президента в пакета със санкции да има изключение, което да гарантира, че президентът има крайното правомощие за вземане на решения относно санкциите“, каза служителят. „Така че, стига това да е включено, мисля, че президентът би се радвал да подпише законопроекта.“

Служителят заяви, че Белият дом продължава да работи по преговорите с Русия за прекратяване на войната. „Определено все още работим по това. Просто не е било в центъра на новините, защото се случват толкова много неща.“