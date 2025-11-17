Доналд Тръмп призова досиетата “Епстийн” да бъдат разсекретени

Настоява републиканците да подкрепят гласуването в Камарата на представителите

Време е да приключим с тази измама на демократите, обяви президентът на САЩ

Тръмп призова републиканците да гласуват за публикуването на досиетата по „Епстийн“.

В своята социална мрежа Truth Social Тръмп написа, че настоява републиканците да подкрепят гласуването в Камарата на представителите тази седмица, за да се спре с „тази демократическа измама“. Позитивният вот ще задължи правосъдното министерство да разкрие всички документи, свързани с обвинения в сексуални престъпления финансист Джефри Епстийн.

Това става, след като едно от последните разсекретени съобщения твърди, че президентът е прекарал часове с една от сексуалните жертви на финансиста – нещо, което Белият дом отрича.

Публикацията на Тръмп в Truth Social дойде, след като председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън заяви, че според него гласуването за публикуването на документите на министерството на правосъдието по случая „Епстийн“ би помогнало да се сложи край на твърденията, че Тръмп има някаква връзка с насилника.

„И е време да приключим с тази измама на демократите, извършена от радикални леви лунатици, за да отклонят вниманието от големия успех на Републиканската партия, включително от нашата неотдавнашна победа над предизвиканото от демократите „прекратяване на работата (на правителството)“, написа още президентът на САЩ.

Битката за разкриването на още свързани с Епстийн документи, тема, която бе част от предизборната кампания на самия Тръмп, доведе до разрив с някои от неговите съюзници в Конгреса. Мнозина от най-верните поддръжници на Тръмп вярват, че правителството укрива чувствителни документи за Джефри Епстийн, който