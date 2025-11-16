Над 120 пострадали при масовите безредици на протест в Мексико (ВИДЕО)

Хиляди демонстранти в събота излязоха по улиците Мексико, следвайки призива, отправен от представители на т.нар. поколение Z (Джен Зи), да осъдят увеличаващото се насилие след показното убийство на кмет, повел борба с престъпността, предаде БТА.
В град Мексико малка група протестиращи, прикриващи лицата си с качулки и маски, се изкачиха по оградите около Националния дворец, който се явява и резиденция на президентката Клаудия Шейнбаумм. Действията им накара полицията да използва сълзотворен газ.
Министърът на сигурността и защитата на гражданите Пабло Васкес заяви на пресконференция, че над 100 служители на реда са били ранени, като 40 от тях е трябвало да бъдат откарани в болници. Пострадали са и 20 цивилни. Васкес добави, че силите на реда са задържали 20 демонстранти и още 20 са били регистрирани за "административни нарушения".
Brutal videos coming out of Mexico City.— Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2025
Both anti-cartel protests and riot police officer are being kicked unconscious in front of the presidential palace
🇲🇽 pic.twitter.com/zZzAmg0R7K
Протести имаше и в други райони на страната, включително в западния щат Мичоакан, откъдето тръгна общественото недоволство заради убийството на кмета на Уруапан - Карлос Мансо. Той бе застрелян на 1 ноември по време на празненствата по случай Деня на мъртвите.
Част от демонстрантите в столицата насочиха гнева си към партията на Шейнбаум Национално движение за обновление (МОРЕНА). Някои протестиращи призоваха правителството да предприеме по-решителни действия срещу престъпността и насилието. Чуваха се лозунги като "Долу МОРЕНА" и "Карлос не умря, правителството го уби".
Gen Z is rising up in Mexico— Tablesalt 🇨🇦🇺🇸 (@Tablesalt13) November 16, 2025
because they are the first generation to have access to enough information
to know that their entire government works for the cartels. pic.twitter.com/jDscey70FU
Протестите бяха инициирани от група, наричаща себе си "Поколение Z Мексико". Групата заявява в "манифест", разпространяван в социалните мрежи, че е непартийна формация и представлява мексиканските младежи, на които им е дошло до гуша от насилието, корупцията и злоупотребата с власт.
Названието Джен Зи се отнася до хора, родени между 1997 и 2012 г. В редица държави по света протестиращи, наричащи себе си Джен Зи, настояват за политически и социални промени.
Правителството на Шейнбаум изрази съмнения спрямо мотивите за протестите и заяви, че те са организирани от политически опоненти от десницата, които насърчават хората да излизат по улиците чрез ботове в социалните мрежи.
Anti-Sheinbaum crowd in Mexico City used metal barricades to ram into the line of riot police that were holding shields. Much of the security wall protecting the National Palace has been torn down. pic.twitter.com/5XabOdqRXt— Julio Rosas (@Julio_Rosas11) November 15, 2025