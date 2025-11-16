Венецуела освободи задържан през лятото френски гражданин

Френски гражданин, задържан във Венецуела в края на юни, беше освободен, обяви днес президентът на Франция Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес.

"Камило Кастро е свободен. Споделям облекчението на семейството му и благодаря на всички, които работиха за освобождаването му", написа държавният глава в платформата "Екс".

Четиридесет и една годишният учител по йога Камило Кастро изчезна на 26 юни на граничния пункт "Парагуачон", на границата между Венецуела и Колумбия.

През август семейството му съобщи, че той е отишъл да поднови изтеклата си колумбийска виза.

В средата на септември майката на Кастро заяви, че няма никакви вести от него, освен гласово съобщение в края на юли, в което той "помолил за помощ".

Според проучване, направено от семейството му и правозащитната организация "Амнести Интернешънъл" (Amnesty International), той е бил задържан от венецуеласките власти.

"Амнести Интернешънъл" обвини венецуелските власти, че са започнали да си служат с "отвличания" на опоненти и чуждестранни граждани, след като избирателните власти обявиха президента Николас Мадуро за победител на спорните избори през юли 2024 г, отбелязва АФП.

"Венецуелските власти изглежда използват тази практика, за да оправдаят твърденията си за "чуждестранни конспирации" и като средство за преговори с други страни", се посочва в доклад на организацията за защита на правата на човека, публикуван през юли.