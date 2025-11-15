САЩ успешно изпробваха ядрената бомба B61-12 без бойна глава

През август 2025 г. Съединените щати успешно изпитаха тактическата термоядрена авиационна бомба B61-12 без бойна глава.

Това се съобщава на уебсайта на Националната лаборатория „Сандия“ към Министерството на енергетиката на САЩ.

В изявлението се казва, че тестовете са проведени на полигона Тонопа (Невада) между 19 и 21 август.

По време на тестовете доставката и пускането на авиобомби с инертни бойни глави е извършвано от изтребители F-35 от пето поколение.

„Сандия, в сътрудничество с Националната администрация за ядрена сигурност (NNSA), проведе серия от успешни летателни изпитания на ядрено оръжие... Изпитанията... дадоха положителни резултати..., което беше важен етап в оценката на ефективността на това оръжие“, съобщи лабораторията.

Добавя се също, че в края на 2024 г. NNSA е завършила многогодишна програма за удължаване на експлоатационния живот на бомбата B61-12, удължавайки експлоатационния живот на бомбата с поне 20 години.

„Августовските тестове бяха единствените летателни изпитания на резервни съвместни тестови агрегати B61-12 на самолета F-35, потвърждавайки цялостната надеждност на самолета, екипажите и оръжейната система по време на мисии“, обобщи Националната лаборатория Сандия.

B61-12 е модернизирана, нискомощна, прецизно насочвана тактическа ядрена бомба, проектирана да бъде съвместима с различни платформи за доставка, включително най-новите изтребители F-35A Lightning II.

Това лято медиите съобщиха, че САЩ са разположили ядрени оръжия - няколко термоядрени бойни глави B61-12 - на британска земя за първи път от 2008 г. насам, в ново сигурно хранилище във военновъздушната база Лейкенхийт в Съфолк. По това време министерствата на отбраната на САЩ и Великобритания отказаха да коментират тази информация.

Ядрени опити

Припомняме, че през октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е инструктирал Пентагона да започне изпитания на ядрени оръжия „поради програми за изпитания, провеждани от други държави“.

Още днес, в нощта на 15 ноември, той заяви, че тестовете ще се проведат „доста скоро “. На въпроса дали ще бъде взривена ядрена бойна глава обаче, Тръмп не отговори.

Междувременно, според CNN, служители на администрацията на Тръмп, отговорни за енергийната и ядрената сигурност, планират да се срещнат с представители на Белия дом през следващите дни, за да се опитат да убедят президента да се откаже от ядрените опити .