Защо американските военновъздушни сили драстично съкратиха плановете си за закупуване на F-35

Американските военновъздушни сили потвърдиха плановете си за значително намаляване на доставките на изтребители F-35A от пето поколение до края на десетилетието, тъй като службата е принудена да се справя с нарастващия натиск върху бюджета си от широк спектър от конкурентни програми. Нов план за доставки на изтребители, предоставен на Конгреса, показва, че общият флот от изтребители ще се свие, поне временно, докато доставките на F-35 ще останат далеч под предварително планираните нива. Преди това Военновъздушните сили планираха да закупуват F-35 със скорост от 110 годишно, преди да намалят това до 80, 60 и накрая 48. Значителните превишавания на разходите за доставки и експлоатация на изтребителите бяха основните фактори, довели до значително намаляване на планирания брой от страна на службата, пише Military Watch Magazine.

В момента Военновъздушните сили планират да закупят 39 F-35 през фискалната 2027 година, само 18 през 2028 г., 32 през 2029 г. и 39 през 2030 г. Службата ясно заяви, че числата „не представляват цели за обществени поръчки, а са желаният общ инвентар, с който ВВС на САЩ разполагат“.

„Рекапитализацията на остарелите платформи поради ранното остаряване на партидите (напр. F-35), намаляващата наличност на части (F-35 и F-15E) и други фактори ще доведат до закупуване на самолети над изискването за общ инвентар на самолетите“, се казва в доклада.

В него също така се подчертават плановете за постепенно извеждане от експлоатация на ранните производствени F-35, а именно тези със софтуер Technology Refresh 2 (TR-2), като същевременно се фокусира върху модернизирането на тези със софтуер TR-3 и TR-4, като се очаква тези планирани пенсионирания да намалят допълнително броя на стелт изтребители в експлоатация. Оценява се, че модернизацията на тези по-стари F-35 струва повече от разходите за изграждане на нови F-35, което прави запазването им в експлоатация с много ограничени бойни възможности далеч от рентабилно.

Освен значителното превишаване на разходите за F-35, се смята, че два други основни фактора са повлияли на решението на Военновъздушните сили да намалят значително доставките на F-35. Първият е големите забавяния в усилията за модернизиране на изтребителя до стандарт Block 4, като бойните възможности преди Block 4 се считат за недостатъчни за изискванията на въоръжените сили. Изтребителите, които не са построени по този стандарт, ще се нуждаят от скъпи подобрения по-късно, за да реализират възможностите на ниво Block 4, което създава силен стимул за ограничаване на поръчките, докато този стандарт бъде достигнат. Софтуерът TR-3, който е ключов за улесняване на Block 4, се очакваше преди това да бъде достигнат около началото на 2020-те години, а стандартът Block 4 - около 2025 г.

През февруари 2025 г. директорът на Пентагона за оперативни тестове и оценка съобщи, че е малко вероятно оперативните тестове на софтуера TR-3 на F-35 да започнат преди 2026 г., като са възможни допълнителни забавяния.

Третият основен фактор, за който се смята, че ограничава интереса на Военновъздушните сили към мащабни поръчки на F-35, е очакваното влизане в експлоатация на китайски изтребители от шесто поколение в началото на 2030-те години, на фона на което се очаква по-старите изтребители от пето поколение да останат до голяма степен остарели. Публикуването на кадри, показващи два китайски изтребителя от шесто поколение в полет, директно доведе до спад в стойността на акциите на основния изпълнител на F-35, Lockheed Martin, поради очакването, че това ще намали търсенето на изтребителя. В рамките на три месеца Вашингтон обяви подновена подкрепа за собствената програма на Военновъздушните сили за изтребители от шесто поколение F-47 , която преди това беше изложена на висок риск от отмяна поради недостиг на финансиране.

Очаква се закупуването на този нов самолет да струва повече от четири пъти повече от F-35 и ще продължи да се конкурира с него за финансиране . Остава възможността забавянето на разработването на F-47 да накара ВВС да проявят подновен интерес към закупуването на модернизирани варианти на F-35, които интегрират редица технологии от шесто поколение, представени от Lockheed Martin като способност от „5+ поколение“, за да се намали неблагоприятното положение, с което фронтовите части се сблъскват срещу китайската авиация.