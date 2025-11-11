САЩ може да откаже визи на затлъстели чужденци

Меморандум, изпратен до посолства по целия свят

Могат да причинят допълнителна тежест за държавата

Държавният департамент на САЩ заяви, че състояния, които могат да причинят допълнителна тежест за държавата, могат да бъдат основание за отказ на заявление за виза. В меморандум, изпратен до посолствата по целия свят, визовите служители се приканват да “вземат предвид здравето на кандидата”, като се добавя, че затлъстяването може да причини състояния като астма, сънна апнея и високо кръвно налягане, съобщава The Telegraph.

Сърдечно-съдовите заболявания, респираторните заболявания, раковите заболявания, диабетът, метаболитните заболявания, неврологичните заболявания и психичните заболявания също трябва да се вземат под внимание, се посочва в меморандума.

“Такива състояния могат да изискват стотици хиляди долари за лечение” и “обширно, дългосрочно лечение”, се посочва в меморандума, видян от KFF Health News.

Доналд Тръмп проведе кампания с поредица от строги имиграционни политики. Той обеща да депортира стотици хиляди мигранти без документи и изпрати военни и членове на Националната гвардия в няколко града, където според него местната полиция не прави достатъчно, за да защити федералните имиграционни агенти.

Международната федерация по диабет твърди, че около 11% от световното население страда от диабет, а Световната здравна организация оценява, че около 13% от възрастните хора в света страдат от затлъстяване. В САЩ този процент е около 42%, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията.