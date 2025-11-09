Унгария е получила едногодишна отсрочка от санкциите срещу руската енергетика, потвърдили от Белия дом

Унгария заяви в събота, че е получила "безсрочно" освобождаване от американските санкции за използване на руски петрол и газ, но служител на Белия дом потвърди, че освобождаването е само за една година, съобщава Reuters. BBC News също потвърди уточнението, позовавайки се на свой източник в американската администрация.

Миналия месец президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции, свързани с Украйна, на руските петролни компании Лукойл и Роснефт , като заплаши с допълнителни санкции срещу организации, които купуват петрол от тези фирми.

Унгарският премиер Виктор Орбан, дългогодишен съюзник на Тръмп, се срещна с американския президент в Белия дом в петък, за да настоява за отсрочка. Унгария разчита в голяма степен на руската енергия, а Орбан, който е на власт от 15 години, е изправен пред оспорвани избори догодина.

„Премиерът беше ясен. Той се съгласи с президента на САЩ, че сме получили безсрочно освобождаване от санкциите“, написа в социалните мрежи унгарският външен министър Петер Сиярто. „Няма санкции върху доставките на петрол и газ за Унгария за неопределен период от време.“

Some media claim that the US exemption granted to Hungary from sanctions on oil and gas is only for one year. Fake news. Those who write this were not in the room. The exemption is permanent for an indefinite period. — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) November 8, 2025

Но служител на Белия дом е опровергал това твърдение пред Ройтерс в събота, уточнявайки, че изключението е за една година.

По думите му, Унгария е поела ангажимент да диверсифицира енергийния си внос и да купува американски втечнен природен газ с договори на стойност около 600 милиона долара.

Унгария увеличи значително зависимостта си от руски енергийни източници от началото на конфликта в Украйна през 2022 г., което предизвиква критики от няколко съюзници от Европейския съюз и НАТО.