Унгария е получила едногодишна отсрочка от санкциите срещу руската енергетика, потвърдили от Белия дом

Унгария заяви в събота, че е получила "безсрочно" освобождаване от американските санкции за използване на руски петрол и газ, но служител на Белия дом потвърди, че освобождаването е само за една година, съобщава Reuters. BBC News също потвърди уточнението, позовавайки се на свой източник в американската администрация.

Миналия месец президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции, свързани с Украйна, на руските петролни компании Лукойл и Роснефт , като заплаши с допълнителни санкции срещу организации, които купуват петрол от тези фирми.

Унгарският премиер Виктор Орбан, дългогодишен съюзник на Тръмп, се срещна с американския президент в Белия дом в петък, за да настоява за отсрочка. Унгария разчита в голяма степен на руската енергия, а Орбан, който е на власт от 15 години, е изправен пред оспорвани избори догодина.

„Премиерът беше ясен. Той се съгласи с президента на САЩ, че сме получили безсрочно освобождаване от санкциите“, написа в социалните мрежи унгарският външен министър Петер Сиярто. „Няма санкции върху доставките на петрол и газ за Унгария за неопределен период от време.“

Но служител на Белия дом е опровергал това твърдение пред Ройтерс в събота, уточнявайки, че изключението е за една година. 

По думите му, Унгария е поела ангажимент да диверсифицира енергийния си внос и да купува американски втечнен природен газ с договори на стойност около 600 милиона долара.

Унгария увеличи значително зависимостта си от руски енергийни източници от началото на конфликта в Украйна през 2022 г., което предизвиква критики от няколко съюзници от Европейския съюз и НАТО.

