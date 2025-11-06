Полугола жена е била изтезавана, окована и без храна в продължение на месеци

Петима арестувани в Тексас

Петима души бяха арестувани в Остин, Тексас, след като полицията откри полугола жена, окована и измъчвана в задния двор на жилище, съобщи New York Post, позовавайки се на местните власти.

Инцидентът се разиграл на 30 октомври, когато към 9:00 ч. сутринта полицията реагирала на сигнал на 911 за жена, която крещи за помощ. Пристигналите служители намерили жертвата гола от кръста надолу и окована с метални белезници за стойка за боксова круша.

Заради здравината на оковите се наложило пожарната да използва специализирано оборудване, за да освободи жената. Тя била в изключително тежко състояние – с признаци на изтощение, наранявания и следи от продължително задържане.

Петимата души, намиращи се в къщата, опитали да избягат, но били заловени на място. В дома са открити и две малки деца, които са предадени на социалните служби.

Задържаните са идентифицирани като Мишел Гарсия (51 г.), Кристъл Гарсия (21 г.), Мейч Карни (32 г.), Хуан Пабло Кастро (30 г.) и Мейнард Лефевърс (21 г.). Според полицията те държали жертвата в плен в продължение на месеци.

Пострадалата разказала, че била приятелка на Мишел Гарсия, но в един момент групата „решила, че вече не я харесва“ и започнала да я държи като пленница. Жената била принуждавана да живее навън, получавала само по едно хранене на ден и била пребивана при опит за бягство.

В нощта преди да бъде открита, тя била простреляна с въздушен пистолет и оставена вързана на студа като „наказание“. Медиците по-късно открили тежки травми, отворени рани и сачма, заседнала в окото ѝ.

Кастро признал, че стрелял по жената, защото „не искал да я докосва“, а неговото четиригодишно дете заявило пред властите, че баща му я прострелвал, когато „била лоша“.

Петимата заподозрени са обвинени в тежко отвличане, умишлено нанасяне на телесна повреда и незаконно задържане. Разследването продължава.