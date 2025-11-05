САЩ ще използват три оръжия за заглушаване на китайски и руски сателити

Американските военни са близо до въвеждането в експлоатация на две нови оръжия, предназначени за временно заглушаване на китайски и руски разузнавателни и наблюдателни сателити, давайки на Пентагона три възможности за противодействие в космоса, според нови данни на Космическите сили, пише Bloomberg.

Оръжията, наречени Meadowlands и Remote Modular Terminal, ще се присъединят към по-голям и по-малко мобилен заглушител „Counter Communications System“ – модернизирана голяма антена, която беше обявена за оперативна през 2020 г.

Новите системи ще бъдат разпръснати по целия свят и понякога ще се управляват дистанционно, предназначени да противодействат на това, което американските военни служители все по-категорично очертават като нарастваща китайска космическа заплаха срещу американските сили.

Към юли Китай има в орбита около 1200 спътника, което позволява на Народноосвободителната армия да се възползва „от над 510 разузнавателни спътника с оптични, мултиспектрални, радарни и радиочестотни сензори“, според некласифициран „Информационен лист за космическите заплахи“ на Космическите сили, актуализиран през септември.

Тези спътници позволяват на китайците да откриват американски самолетоносачи и експедиционни сили, се казва в информационния лист.

„Разузнаването предполага, че НОАК вероятно разглежд космическите операции като средство за възпиране и противодействие на военната намеса на САЩ в регионален конфликт“, каза командирът на Космическите сили генерал Чанс Салцман пред Комисията за икономически и информационен преглед между САЩ и Китай през април.

Китайските военни вече редовно включват в ученията си радиочестотни заглушители срещу космически комуникации, радари и навигационни системи, добави Салцман.

Meadowlands на L3Harris Technologies Inc., който е с няколко години закъснение поради технически проблеми, в момента преминава през финално обучение, практически стрелби, репетиции на мисии и разработване на тактики и се очаква да бъде пуснат в експлоатация тази фискална година, съобщи Командването на космическите операции.

Вторият заглушител, известен като "Дистанционния модулен терминал" (RMT), се разполага в чужбина „на определени полеви места, чийто точен брой и местоположение няма да бъдат разкрити“, се казва в изявление на командването пред Bloomberg News. Терминалите, които могат да се управляват дистанционно от персонал, „са в ограничена фаза на ранна употреба, което означава, че могат да бъдат оперативно използвани“, докато все още провеждат тестове, се казва още в изявлението.

RMT е разработен от Northstrat Inc. и CACI International Inc., след получаване на договора с Космическите сили през септември 2022 г.

Bloomberg по-рано съобщи, че САЩ планират да закупят до 32 Meadowlands и 24 RMT.

Защита или атака

Пентагонът се стреми – в редките случаи, когато обсъжда подобни космически възможности – да подчертае, че новата му технология за заглушаване на сателити е чисто отбранителна и тясно фокусирана. За разлика от това, САЩ твърдят, че Русия разработва ядрено оръжие, което може да създаде електромагнитни импулси на голяма височина, които биха унищожили сателити и биха нарушили цели комуникационни мрежи. Съществува и американска система, която би унищожила сателит, създавайки отломки.

Изявленията на Космическите сили отбелязват три „открито признати офанзивни космически системи, които САЩ са използвали до момента“, докато досега САЩ имаха само една, каза Виктория Самсон, директор по въпросите на космическата сигурност и стабилност във фондация „Сигурен свят“, нестопанска застъпническа група.

Заглушителите „отговарят на непосредствена военна нужда, но използването им не се възприема като преминаване на червена линия или означава, че ще има активен конфликт в космоса“, каза Самсон, която отговаря за публикуването на годишна публикация за противодействие на космическите технологии. „И от ценова гледна точка, те са много по-рентабилни от разоложение в космоса заглушители.“

За да координират операциите по заглушаване, Космическите сили създават „Космически електромагнитен тактически оперативен център“, който използва система за наблюдение, наречена „Bounty Hunter“, за да следи дали американските сателити са обект на електромагнитни смущения, както и местоположението на противниковите космически кораби.

Система за откриване Bounty Hunter беше доставена през 2018 г. на Индо-Тихоокеанското командване на САЩ, последвана от друга през 2019 г. на Централното командване на САЩ.