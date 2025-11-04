Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни

Бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни е починал на 84-годишна възраст, съобщи семейството му, цитирано от Ройтерс.

Чейни, смятан за една от ключовите фигури зад американската инвазия в Ирак през 2003 г., издъхнал в понеделник вечерта вследствие на усложнения от пневмония и сърдечносъдово заболяване.

Републиканец и дългогодишен политик, Чейни е бил конгресмен от Уайоминг и министър на отбраната, преди през 2000 г. тогавашният губернатор на Тексас Джордж Буш-младши да го избере за свой кандидат за вицепрезидент.

Като вицепрезидент между 2001 и 2009 г. Чейни е известен с усилията си да засили правомощията на Белия дом, които според него били отслабени след аферата „Уотъргейт“, довела до оставката на президента Ричард Никсън – негов бивш шеф.