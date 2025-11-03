След поръчението на Доналд Тръмп: САЩ ще извършат тест на балистична ракета

Съединените щати ще изпробват междуконтинентална балистична ракета Minuteman III след заповед на президента Доналд Тръмп за започване на ядрени изпитания, съобщи Newsweek, позовавайки се на данни от навигационни предупреждения.

Планирано е изпитателно изстрелване на ракетата без ядрена бойна глава за 5 или 6 ноември от военновъздушната база Ванденберг в Калифорния. Според Марко Лангбрук, професор в аерокосмическия факултет на Технологичния университет в Делфт, се очаква ракетата да достигне полигона за балистична противоракетна отбрана „Роналд Рейгън“ на атола Куаджалейн в Тихия океан.

„Минитмен III“ е междуконтинентална балистична ракета с твърдо гориво, базирана в силоз, способна да носи ядрена бойна глава. Приета на въоръжение през 1970 г., тя остава единствената междуконтинентална балистична ракета от този тип в американския арсенал. В момента Съединените щати притежават 400 от тези ракети, които редовно се тестват и модернизират. „Минитмен III“ може да се похвали с впечатляващи характеристики: с тегло от 36 тона, тя може да измине до 6000 мили (над 9500 километра) със скорост от приблизително 15 000 мили в час (над 24 000 километра в час).

Тестовото изстрелване идва на фона на неотдавнашното съобщение на Владимир Путин, че тестовете на крилатата ракета „Буревестник“ и ядреното торпедо „Посейдон“ са приключили. Путин определи „Буревестник“ като „уникален продукт, несравним с никой друг в света“.