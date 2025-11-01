Спирането на стотинките остави американските търговци на дребно без пари

Законите на щатите усложняват практиките за закръгляване

Сега, когато Съединените щати вече не произвеждат стотинки, има надпревара сред бензиностанциите, веригите за бързо хранене и големите магазини да коригират цените и да закръглят транзакциите в брой, което потенциално би могло да намали печалбите им.

Стотинките изчезват по-бързо, отколкото търговците на дребно очакваха, след решението на президента Доналд Тръмп по-рано тази година да спре производството на монетата от един цент, съобщава Reuters.

Националната федерация на дребно заяви, че недостигът на стотинки е засегнал търговците на дребно в градските и селските райони, без ясна географска картина. Членове на някои щатски ресторантьорски асоциации изразиха загриженост относно недостига на стотинки.

Някои големи вериги магазини вече са започнали да предупреждават клиентите.

Kwik Trip, веригата магазини за хранителни стоки, базирана в Ла Крос, Уисконсин, обяви, че нейните 850 магазина в Средния Запад ще закръгляват паричните трансакции надолу до най-близкия 5 цента. В магазин в Далас табела предупреждава клиентите:

„Министерството на финансите на САЩ спря да произвежда стотинки и може да се сблъскаме с недостиг.“

Няколко държави, включително Канада, Австралия, Ирландия и Нова Зеландия, постепенно премахнаха монетите си с най-ниска стойност, като закръгляха паричните трансакции нагоре или надолу до най-близките пет цента, като същевременно запазиха точните стойности на електронните плащания. Тези мерки намалиха разходите за сечене и опростиха обработката на пари в брой за търговците на дребно.

В САЩ постепенното премахване на стотинките би изисквало подобни практики за закръгляване в магазините, корекции в касите и ясна комуникация с потребителите, но би могло да доведе до сравними икономии и повишаване на ефективността.