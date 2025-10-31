Заради натиска от САЩ: Мадуро помолил Русия и Китай за военна помощ

На фона на струпването на американски сили в Карибите и заплахата от потенциални удари по венецуелска територия, президентът Николас Мадуро се е обърнал към Русия, Китай и Иран за военна помощ.

Според вътрешни документи на американското правителство, получени от The Washington Post, Мадуро е поискал от руския президент Владимир Путин да помогне за укрепване на системата за противовъздушна отбрана на страната му, включително доставката на 14 ракетни системи и обновяването на няколко руски изтребителя Су-30МК2, закупени преди това от Венецуела. Той също така е поискал помощ за основен ремонт на осем двигателя, пет радара и „логистична поддръжка“.

Според WP, венецуелският министър на транспорта Рамон Селестино Веласкес е предал писмо от Мадуро на Путин по време на не особено публично посещение в Москва в средата на октомври. В текста се подчертава, че самолетите "Сухой" представляват "основната възпираща сила, с която разполага Венецуела в случай на война“. Документите също така показват, че Мадуро е поискал „тригодишно финансиране“ чрез отбранителната корпорация „Ростех“. Сумата не е уточнена. Също така не е ясно дали Мадуро е получил отговор от Путин.

Според документите, венецуелският лидер е написал и писмо до китайския президент Си Дзинпин, в което иска „разширено военно сътрудничество“ между двете страни, за да се противодейства на „ескалацията между САЩ и Венецуела“.

В писмото Мадуро поиска от китайското правителство да ускори производството на радарни системи за откриване от китайските компании, вероятно за да може Венецуела да подобри своите възможности.

В документите се казва, че министърът на транспорта Рамон Селестино Веласкес наскоро е координирал и пратка военно оборудване и дронове от Иран, докато е планирал посещение в тази страна. Той е казал на ирански служител, че Венецуела се нуждае от „оборудване за пасивно откриване“, „GPS заглушители“ и „почти сигурно дронове с обхват 1000 км“, се казва в документите.

„В посланието си Мадуро подчерта сериозността на възприеманата американска агресия в Карибския басейн, като представи военните действия на САЩ срещу Венецуела като действия срещу Китай поради споделената им идеология“, се казва в американските документи.