Доналд Тръмп отговори загадъчно на въпрос за ядрените опити

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отказа да даде категоричен отговор дали Вашингтон възнамерява да възобнови ядрените опити под земята, предаде Ройтерс.

„Много скоро ще разберете“, заяви Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет „Еър Форс 1“, докато пътуваше към Палм Бийч, Флорида.

Ден по-рано американският лидер съобщи, че е наредил на въоръжените сили да започнат подготовка за подновяване на ядрените тестове – за първи път от 33 години насам. Според анализатори решението може да бъде тълкувано като ясен сигнал към Русия и Китай, които също разполагат с ядрени арсенали.

Тръмп уточни още, че САЩ не обсъждат възможността за военни действия срещу Венецуела. На въпрос дали обмисля подобен сценарий, той отговори лаконично: „Не“.