Плацдарм край Венецуела: САЩ възраждат военна база от Студената война в Карибите

Американската армия модернизира отдавна изоставена бивша военноморска база от времето на Студената война в Карибите, което може да индикира подготовка за продължителни операции и евентуални операции във Венецуела, съобщава Ройтерс.

"Рузвелт Роудс" в Пуерто Рико е била една от най-големите военноморски бази на САЩ в света. Тя е изоставена през 2004 г., но на 17 септември, според снимки, получени от Ройтерс, както и според анализирани сателитни изображения, там са започнали строителни работи: екипи разчистват и обновяват пистите за рулиране.

В допълнение, военните също така изграждат съоръжения на граждански летища в Пуерто Рико и на Сейнт Кроа (един от Американските Вирджински острови). Двете американски територии се намират на приблизително 800 километра от Венецуела.

Пред агенцията, трима американски военни служители и трима морски експерти, са заявили, че строителните дейности в Пуерто Рико и на Вирджинските острови са показателни за подготовка, която би могла да позволи на американските военни да извършват операции във Венецуела.

„Всички тези неща, според мен, са предназначени да изплашат режима на Мадуро и генералите около него, с надеждата, че това ще създаде пукнатини“, коментира Кристофър Ернандес-Рой, старши сътрудник в Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) във Вашингтон.

Струпването на военни сили в региона е най-голямото от 1994 г. насам, когато Съединените щати изпратиха два самолетоносача и над 20 000 войници в Хаити, за да участват в „Операция „Подкрепа на демокрацията“.

От началото на септември Съединените щати са извършили най-малко 14 удара срещу предполагаеми кораби за превоз на наркотици в Карибския басейн и Тихия океан, при които са ликвидирани 61 души.

Американското военно присъствие в Карибите започна през август с пристигането на военни кораби, ядрена подводница, изтребители и шпионски самолети. Ударната група на самолетоносача „Форд“, с приблизително 10 000 войници и десетки самолети, е на път от Адриатическо море.

В неделя, президентът Доналд Тръмп, в предаването „60 минути в продължение“ по CBS News, отговори на въпроса на водещия „Преброени ли са дните на Мадуро като президент на Венецуела?“, като каза: „Бих казал „да“, мисля, че да“.