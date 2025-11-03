Недоволството на демократите от партията им рязко се увеличава

Проучване година преди междинните избори в САЩ през 2026 г.

69 на сто от привържениците на Републиканската партия казват, че тя им вдъхва надежда

Демократите все повече губят доверие в своята партия и нейните лидери - далеч изпреварвайки републиканците, които имат по-малко съмнения относно Републиканската партия, според данни от национално проучване на Pew Research Center.

Общата картина: Недоволството на демократите от партиите се е увеличило рязко през последните години, докато недоволството на републиканците е намаляло, което подчертава нивата на партийно доверие година преди междинните избори през 2026 г.

67% от демократите казват, че са разочаровани от партията си, в сравнение с около половината в анкетите на Pew от 2021 и 2019 г. Според анкетата, по-голямата част от раздразнението произтича от убеждението, че демократите в Конгреса не са се противопоставили достатъчно на администрацията на Тръмп.

Само 40% от републиканците казват, че са разочаровани от партията си, което е по-малко от нивата от 2021 г., а 69% дори казват, че Републиканската партия им вдъхва надежда.

Като цяло три четвърти от американците са разочаровани от демократите, в сравнение с 65%, които чувстват същото по отношение на Републиканската партия.

В цифри: Американците възприемат и двете партии като приблизително равни, когато става въпрос за етично и честно управление. Въпреки това, както демократите, така и републиканците, казват, че и двете партии са твърде крайни, като Републиканската партия има леко предимство - 61% срещу 57%.

Само 36% от американците са обнадеждени от Републиканската партия, в сравнение с 28% от тези, които изпитват същото към Демократическата партия. Малко над една четвърт от американците се гордеят с Републиканската партия, като само 16% казват същото от другата страна.

Интригата: Около един от 4 американци казват, че нито една от партиите не представлява добре интересите им, което отразява резултатите от предишни години. Повечето демократи и републиканци казват, че е много важно политиците от другата страна да постигнат компромис със собствената си партия.

Да, но: По-малко от половината от двете страни казват, че е също толкова важно лидерите на собствената им партия да постигнат компромис.

Методология: Националното проучване е проведено от 22 до 28 септември 2025 г. Онлайн и телефонни интервюта са проведени със случайна извадка от 3445 възрастни. Общият марж на грешка в извадката е +/- 1,9 процентни пункта.