САЩ ще тестват утре балистичната ракета Minuteman III

Съединените щати ще проведат на 5 ноември тест на междуконтиненталната балистична ракета Minuteman IIIбез боен заряд. Това съобщиха от базата на Космическите сили на САЩ „Ванденбърг“ в щата Калифорния.

От военните уточняват, че това е планирано изпитание, включено в графика още преди няколко години. Целта е да се провери работата и надеждността на ракетната система.

Междуконтиненталните ракети Minuteman III са разработени в края на 60-те години и са на въоръжение в САЩ от началото на 70-те. Те могат да носят ядрени бойни глави и са ключова част от стратегическото възпиране на страната.

Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп разпореди на Пентагона да започне проверки, свързани с ядреното въоръжение, като посочи, че Русия и Китай продължават да тестват своите арсенали. По-късно министърът на енергетиката Крис Райт уточни, че не става дума за реални ядрени взривове, а за технически проверки на компоненти, използвани при инициирането на ядрен взрив.

Според изданието Newsweek, американските военни редовно провеждат подобни тестове няколко пъти годишно, за да гарантират безопасността, надеждността и ефективността на своя ядрен арсенал.