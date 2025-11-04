САЩ тестват балистична ракета на стойност 30 000 000 долара: Определени са местата, през които ще премине

Навигационните предупреждения показват, че Съединените щати са насрочили първия си тест на междуконтинентална балистична ракета (МБР), способна да носи ядрено оръжие, но невъоръжена, след като президентът Доналд Тръмп е наредил тестовете да бъдат възобновени, според Newsweek.

„Нюзуик“ се свърза по имейл с Глобалното ударно командване на ВВС на САЩ, което е отговорно за междуконтиненталните балистични ракети и ядрените бомбардировачи на страната, за коментар.

Миналата седмица Тръмп обяви в социалните мрежи, че е наредил на Министерството на отбраната незабавно да започне изпитания на ядрени оръжия, тъй като Русия и Китай - основните ядрени съперници на САЩ - продължават да тестват съответните си арсенали.

Министърът на енергетиката Крис Райт по-късно уточни, че тестовете няма да включват реални детонации, както е правено в страната преди. Вместо това, те ще включват всички останали части на ядрено оръжие, за да се гарантира, че те могат да предизвикат атомна експлозия.

Американските военни редовно тестват флота си от междуконтинентални балистични ракети (МБР), които са част от ядрената триада, заедно с ядрените подводници и бомбардировачите с балистични ракети, няколко пъти годишно, за да гарантират, че тя е безопасна, сигурна, ефективна и практична при осигуряването на стратегическо възпиране.

Позовавайки се на навигационни предупреждения, Марко Лангбрук, преподавател във Факултета по аерокосмическо инженерство в Технологичния университет в Делфт в Холандия, заяви, че предстоящото изпитателно изстрелване на американската балистична ракета Minuteman III ще се проведе между сряда и четвъртък.

Планирано е ракетата да бъде изстреляна от космическата база Ванденберг в Калифорния и да пристигне на полигона за изпитание на балистичната противоракетна отбрана „Роналд Рейгън“ на атола Куаджалейн на Маршаловите острови в централната част на Тихия океан, заедно с пет обозначени зони за отломки.

Ако бъде потвърдено, траекторията на полета ще бъде подобна на предишно тестово изстрелване, проведено през май, когато невъоръжена ракета измина около 4200 мили на запад след изстрелването си от Калифорния.

Това би било и вторият път от септември насам, в който американските ядрени сили провеждат тест, когато подводница изстреля четири невъоръжени балистични ракети Trident II D5 Life Extension, изстрелвани от подводници, в Атлантическия океан край Флорида.

Според проекта за ядрена информация на Федерацията на американските учени, американските военновъздушни сили разполагат с 400 междуконтинентални балистични ракети Minuteman III, разположени в силози в Колорадо, Монтана, Небраска, Северна Дакота и Уайоминг, с обхват над 6000 мили.