Самолет се разби в Кентъки, има загинали (ВИДЕО)

Най-малко седем души загинаха, след като товарен самолет на UPS се разби близо до международното летище „Луисвил Мухамед Али“ в Кентъки, съобщава USA Today. Инцидентът стана във вторник вечерта, а видеа от мястото показват големи пожари и гъст дим.

Губернаторът на Кентъки Анди Бешиър описа катастрофата като „катастрофален инцидент“ и призова местните жители да спазват заповедите за осигуряване на убежище на място. В публикация в социалните мрежи той потвърди, че броят на загиналите е нараснал от първоначалните трима на най-малко седем, като се очаква цифрата да се увеличи.

Потвърдено е, че в самолета са били трима души, а на земята са ранени 11 души. Губернаторът описа нощта като „тежка“ за града.

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) съобщи, че катастрофата е станала около 17:15 ч. местно време (00:15 ч. българско време), след излитане на самолета с направление Хонолулу, Хавай.