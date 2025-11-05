Зохран Мамдани е новият кмет на Ню Йорк

Първият мюсюлманин, заемащ кметски пост

Кандидатът на прогресивното крило на Демократическата партия Зохран Мамдани беше избран за кмет на Ню Йорк, съобщи Асошиейтед Прес.

34-годишният щатски законодател ще стане най-либералният кмет на града от поколения насам. Мамдани победи бившия губернатор Андрю Куомо и републиканеца Къртис Слиуа.

Сега на младия кмет му предстои да се справи с управлението на най-големия американски град и да реализира амбициозните, според скептиците нереалистични, обещания от кампанията си.

С победата си демократичният социалист ще влезе в историята като първия мюсюлманин, първия човек от южноазиатски произход и първият роден в Африка, който заема кметския пост на Ню Йорк. Той ще стане и най-младият кмет на града от повече от век, когато встъпи в длъжност на 1 януари.

Сред ключовите предизборни обещания на Мамдани са безплатни детски градини, безплатен градски автобусен транспорт, общински хранителни магазини и създаване на нов Департамент за обществена безопасност, който да изпраща специалисти по психично здраве вместо полицаи при определени спешни сигнали.

Все още не е ясно как новият кмет ще финансира тези инициативи, като се има предвид твърдата съпротива на губернатора от Демократическата партия Кати Хоукъл срещу повишаването на данъците за богатите, отбелязва Асошиейтед Прес.

