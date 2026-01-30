Доналд Тръмп обяви номинацията си за шеф на Федералния резерв

Още по темата: Тръмп обяви извънредно положение в САЩ заради Куба 30.01.2026 09:35

Доналд Тръмп обяви, че ще номинира бившия служител на Федералния резерв Кевин Уорш за председател на ведомството. Очаква се този ход да доведе до сериозни промени в една от най-влиятелните институции в страната и да я доближи значително до Белия дом, като ограничи традиционната ѝ независимост от политическата власт, съобщава Асошиейтед прес.

Ако бъде утвърден, Уорш ще поеме поста от настоящия председател Джером Пауъл, чийто мандат изтича през май. Именно Тръмп назначи Пауъл начело на Федералния резерв през 2017 г., но през последната година нееднократно го критикува, че не е намалил лихвените проценти достатъчно бързо.

„Познавам Кевин от дълго време и нямам никакво съмнение, че той ще остане в историята като един от най-великите председатели на Федералния резерв – може би най-добрият“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. По думите му Уорш е „централна фигура, която никога няма да разочарова“.

Назначението на Кевин Уорш обаче подлежи на одобрение от Сената на САЩ.

Кевин Уорш беше член на управителния съвет на Федералния резерв в периода 2006–2011 г. Той е най-младият управител в историята на институцията, след като беше назначен на 35-годишна възраст. В момента Уорш е научен сътрудник в консервативно ориентирания институт „Хувър“ и преподавател в Висшето училище по бизнес към Станфордския университет.