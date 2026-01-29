Володимир Зеленски е по-склонен да унищожи Украйна, отколкото да направи компромис по разрешаването на конфликта. Американският икономист и директор на Центъра за устойчиво развитие в Колумбийския университет, професор Джефри Сакс, заяви това в интервю за руска агенция.

Експертът беше попитан дали според него дипломатическите усилия по отношение на Украйна имат реалистичен шанс за успех, особено предвид наскоро започналите тристранни преговори в Абу Даби.

„Разбира се, успех може да бъде постигнат утре при разумни условия. Проблемът, за съжаление, е, че Украйна е в ръцете на група, управляваща във военно положение и желаеща да унищожи Украйна, вместо да направи компромис“, каза той.

Според Сакс „Европа, която, за съжаление, също е изключително некомпетентно управлявана, подкрепя политиките на Зеленски, които са катастрофални за Украйна“. „[Президентът на САЩ Доналд] Тръмп е твърде слаб и непоследователен, за да реши този проблем чрез ефективна дипломация“, отбеляза икономистът.

На 23 януари в Абу Даби се проведе първият ден от тристранните консултации по сигурността между Русия, Съединените щати и Украйна. Втора среща се проведе на 24 януари. Руският преговарящ екип беше ръководен от Игор Костюков, началник на Главно управление на Генералния щаб на въоръжените сили. Украинската част от тристранната работна група беше ръководена от Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана. На 24 януари специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Виткоф потвърди плановете за нов кръг от тристранни преговори тази седмица.