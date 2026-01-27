Американски военни вече участват в планирането на ракетни удари от Тайван

Въоръжените сили на САЩ са получили нови правомощия да координират балистичните и крилатите ракети на въоръжените сили на Република Китай (Тайван), след като Министерството на националната отбрана в Тайпе създаде Съвместен център за координация на огневата мощ, пише Military Watch. В рамките на новата структура американски военни са постоянно разположени в Тайван, където участват в планирането и евентуалното използване на местните ракетни сили.

Според анализатори центърът осигурява „американска помощ и надзор“ при използването на ракетния арсенал и дава възможност тайванските въоръжени сили да получават разузнавателна информация от Съвместната дигитална система за огнева мощ на САЩ. Това позволява на американските военни съвместно с тайванските си партньори да избират цели и да финализират планове за удари.

Създаването на центъра съвпада с одобрението от страна на Вашингтон на доставки на стотици балистични ракети за Тайван, както и с нарастващото директно участие на САЩ във военни учения и отбранително планиране в региона.

Признаците за засилено американско военно присъствие на острова стават все по-очевидни. По време на високо равнище военна симулация „Хан Куанг 41“, проведена през февруари 2025 г., заместник-ръководителят на Обединеното командване на Индо-тихоокеанското командване на САЩ генерал-майор Джей Барджерън седеше до министъра на отбраната на Тайван Уелингтън Ку. В залата бяха забелязани и други американски офицери, а посещенията на американски военни в тайвански учебни бази са станали все по-чести.

Официално американските военни, извън служителите на Американския институт в Тайван, се водят на „временни командировки“, които се подновяват на всеки шест месеца, а не като постоянно разположени части.

Според експерти възможността за съвместно планиране на ракетни удари е сериозно стратегическо предимство за САЩ, тъй като позволява планиране на атаки срещу ключови цели на територията на континентален Китай. Сред потенциалните цели се посочват хидроелектрически язовири, научноизследователски центрове, важна гражданска и военна инфраструктура, както и обекти, свързани с политическото и военното ръководство. Анализаторите отбелязват, че при подобен сценарий Вашингтон би могъл да се дистанцира от отговорност, тъй като ударите форм обещно биха били извършени от тайванските сили.

Подобен модел напомня ситуацията в Украйна, където американски и европейски съветници играят ключова роля в избора на цели и подготовката на ракетни удари. Този прецедент, според анализаторите, е показателен за потенциалното развитие на ситуацията в Тайванския проток.

Съвместният център за координация на огневата мощ се намира в аудиторията на военния лагер „Даджъ“ в Тайпе – мястото, където ежегодно се провеждат компютърните военни игри „Хан Куанг“. Помещението е било преустроено в координационен център през 2025 г. Непотвърдена информация сочи, че в залата е поставен електронен часовник, отброяващ времето до 1 януари 2027 г. - дата, която западни анализатори посочват като възможно начало на период на военна ескалация в Тайванския проток.

През декември 2025 г. Министерството на отбраната на САЩ одобри оръжейна сделка за 11,1 млрд. долара, включваща доставката на 420 балистични ракети ATACMS за тайванските въоръжени сили. Първите установки HIMARS бяха доставени още през 2024 г. Системата ATACMS е широко използвана в Украйна, но ефективността ѝ срещу значително по-развитата китайска противовъздушна и електронна отбрана остава под въпрос.