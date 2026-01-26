Дискомбобулатор: Новото тайно оръжие на САЩ, което парализира цели държави

Американският президент Доналд Тръмп каза, че САЩ са използвали секретно оръжие, наречено „Дискомбобулатор“, за да неутрализират венецуелското оборудване при операцията по залавянето на президента Николас Мадуро, съобщи Асошиейтед прес.

В интервю за „Ню Йорк Пост“ в петък Тръмп поднови и заплахата си да извърши военни удари срещу наркокартели, включително в Мексико.

В коментар на съобщения, че САЩ са използвали във Венецуела оръжия с енергийни импулси, Тръмп каза: „Дискомбобулатор. Нямам право да говоря за това“.

Той все пак уточни, че оръжието е накарало венецуелското въоръжение да „не работи“. „Те никога не успяха да изстрелят ракетите си. Имаха руски и китайски ракети и те никога не излетяха. Ние влязохме, те натиснаха копчетата и нищо не проработи.“

По-рано Тръмп е казвал, че при операцията срещу резиденцията на Мадуро САЩ са изключили почти цялото осветление на Каракас, без обаче да уточни как са го постигнали.

Американският президент също така даде да се разбере, че САЩ ще продължат военните си удари и могат да ги разширят от Южна Америка към Северна Америка в рамките на действията срещу наркокартелите.

Запитан дали ударите могат да бъдат в Централна Америка или Мексико, Тръмп отговори: „Могат да бъдат навсякъде“.

Той каза, че все още се опитва да реши къде да окачи Нобеловата награда за мир на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо. Мачадо даде на Тръмп медала си на среща във Вашингтон в средата на месеца, след като американският президент не скри раздразнението си, че не беше удостоен с нея.

Тръмп съобщи още, че сделката, която е сключил с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за арктическата сигурност, ще даде на САЩ собствеността на земята, на която са разположени американските бази.

Асошиейтед прес припомня, че лидерите Дания и на Гренландия заявиха, че суверенитетът на острова не подлежи на преговори, а говорител на НАТО каза, че Рюте не е предлагал на Тръмп никакъв „компромис със суверенитета“.