ФБР публикува 686 нови досиета по мистерията на Д. Б. Купър: Подробностите са смразяващи

ФБР тихомълком публикува стотици чисто нови файлове от разследването си на скандалния похитител на самолети, известен като Д. Б. Купър, пише Popular Mechanics.

На 24 ноември 1971 г. мъж, който се е представил като Дан Купър (по-късно погрешно съобщен като DB), е отвлякъл полет 305 на Northwest Orient, след като се е качил в Портланд, Орегон, с куфарче, в което се предполага, че е имало бомба . Той е поискал 200 000 долара в брой, парашути и спирка за зареждане с гориво в Сиатъл, преди да насочи самолета на юг към Мексико.

След като освободил пътниците, Купър се спуснал с парашут от задното стълбище на самолета някъде над щата Вашингтон и изчезнал в нощта, за да не бъде видян никога повече. Не е открита потвърдена следа от Купър – или откупа – което го прави единственото неразкрито отвличане на търговски самолет в историята на САЩ. ФБР разполага само с минимални физически доказателства, включително вратовръзка за 1,49 долара, която Купър оставил след себе си и която все още се намира под охраната на правителството.

Въпреки че последната партида разсекретени документи за Купър в трезора на ФБР, или библиотеката по Закона за свобода на информацията (FOIA), не съдържа неопровержимо доказателство, което да реши случая, огромното досие от 686 страници съдържа ...невиждани досега бележк относно издирването на „въоръжения и опасен“ неидентифициран субект на разследване – по случая на ФБР NORJAK (Северозападно отвличане).

Новото досие на Купър включва 336-страничен доклад на специален агент Чарлз Е. Фарел от 16 февруари 1972 г., както и допълнителни материали, отнасящи се до конкретни заподозрени. (Имената на живите заподозрени са до голяма степен редактирани, но заподозрените, за които е потвърдено, че са мъртви, са разкрити.) Част 110 предлага и допълнителна информация за това какво точно се е случило по време на самото отвличане във въздуха, включително нови подробности от свидетелски показания за прецизността на Купър, очевидния му професионализъм и дори евентуалните му опасения относно парашута, който е получил като част от исканията си за откуп.

Ето четири от най-вълнуващите нови подробности от последните досиета на Д. Б. Купър.

Детайл №1: Купър иска парашути

Когато Купър поискал откуп, той поискал „200 000 долара в раница“ в „достъпна американска валута“, заедно с два предни и два задни парашута. По това време преговарящите предположили, че допълнителната екипировка означава, че той планирал да вземе заложник със себе си по време на скока.

Тъй като Купър в крайна сметка скача сам, мнозина предполагат, че е поискал втория парашут само за да създаде впечатлението, че може да вземе заложник. По този начин служителите на реда не биха рискували да саботират парашутите – ако ги бяха повредили и невинен заложник умре, вината щеше да падне върху тях.

Последните документи показват, че Купър все още се е притеснявал от саботаж, дори след като разследващите са изпълнили исканията му.

„В един момент по време на отвличането“, гласи страница 60 от доклада, ....(редактирано) забеляза, че един от парашутите, които бяха донесени на борда, е бил разопакован и тя попита похитителя дали е разглобил парашута, а той отговори „Да“.“

Въпреки че в доклада не се спекулира защо Купър би разглобил един от парашутите, разумно е да се предположи, че е проверявал един от парашутите, за да се увери, че не са били минирани. Особено след като докладът подробно описва колко методичен е бил той.

Детайл №2: Купър е познавал подробно спецификите на полета

„Похитителят е демонстрирал обширни познания за самолета“, гласи страница 46, „...и изглеждал особено добре информиран за процедурите по зареждане с гориво до степен, че екипажът е имал затруднения да го убеди, че само 96% от необходимото гориво е имало на борда по времето, когато е протестирал срещу факта, че зареждането с гориво не е било завършено.“

Взети заедно, 668-те страници рисуват картина на човек с много повече познания за самолета , неговия маршрут и процедурите за полети, отколкото мнозина предполагат. Трудно е да прочетеш тези подробности и все още да вярваш, че Купър е бил просто недоволен обикновен човек. Вижте този разказ на стюардеса на страница 13:

„.... каза, че след това е получила фиш за заплати и е записала следните инструкции от похитителя:“

„Отиваме в Мексико Сити — или където и да е в Мексико — без прекачване — свалена скоростна кутия — спуснати клапи — можете да намалите клапите на 15, можете да спрете навсякъде в Мексико, за да заредите с гориво, но никъде в Съединените щати. Задната врата трябва да е отворена, а стълбите — спуснати. Височината е под 10 000 фута, те знаят, че не могат да я надхвърлят.

Осветлението в кабината е изключено и всички трябва да са пред завесата на първа класа.“

Когато на похитителя обяснили, че самолетът не може да излети със спусната стълба, той уж казал тихо:

„Да, могат, но пилотската кабина може да го свали, след като се издигнат.“

Изглежда, че Купър е знаел повече за възможностите на самолета, отколкото част от собствения му екипаж. Как? Част 71 от досиетата на ФБР за DB Cooper отбелязва, че през март 1964 г. Boeing е тествал 727 със спусната въздушна стълба. Полученият доклад – D6-7771, „ Характеристики на полета със спусната задна въздушна стълба – B“ – очертава процедурите, които отвлеченият 727 е следвал осем години по-късно, и които похитителят изглежда е познавал добре.

Докладът посочва, че Купър е можел да разпознава терена и от голяма надморска височина. Страница 47 разкрива, че една стюардеса „...си спомня, че докато са били в режим на изчакване преди кацане, (Купър) по едно време е погледнала през прозореца и е забелязала „Вече сме над Такома“.“ Докладът продължава, че „(РЕДАКТИРАНО) е посочила, че не е имало съобщение или споменаване, че самолетът е над Такома и съответно е заключила, че похитителят е бил запознат с района“.

Детайл №3: Предпазливостта на Купър възпрепятства разследването

ФБР положи всички усилия в издирването на Купър. Когато рутинните наземни и въздушни претърсвания не откриха никакви резултати, Военновъздушните сили дори предоставиха на Бюрото Lockheed SR-71 Blackbird , самолет, разработен от Skunk Works на Lockheed през 60-те години на миналия век и използван за тайно разузнаване по време на войната във Виетнам.

В придружителното писмо към доклада на специален агент Фарел се споменават предстоящи „резултати от прелитането на SR-71“. Но тези резултати не дадоха резултат: след пет преминавания по траекторията на отвлечения 727, лошата видимост не позволи на SR-71 да снима предполагаемата зона за кацане.

Това беше почти единственото нещо, което Купър изглежда не е планирал. „Похитителят много внимателно е поискал всяка бележка, написана от него или продиктувана на стюардесите, да му бъде върната, а също така му е върнат и използван калъф за кибрит“, отбелязва докладът на страница 6. В самолета не са оставени пръстови отпечатъци , а само черна вратовръзка и игла за вратовръзка, които не са дали непосредствени улики. (Въпреки че някои оттогава са разследвали изхвърления аксесоар .)

Дори разказите на очевидци се оказаха противоречиви. В 668-те страници на доклада описанията на външния вид на Купър варират: някои свидетели нарекоха тена му „маслинен, латиноамерикански вид, средно гладък“ (страница 527), докато пътникът Корд Хармс Зрим Спрекел го идентифицира като бял мъж на около 50 години.

Тъй като вече емблематичната скица на Купър на ФБР е базирана на множество, често противоречиви свидетелски показания, разследващите хвърлят широка мрежа за заподозрени.

Детайл №4: ФБР разгледа стотици заподозрени

„Към 2.4.1972 г.“, започва докладът на специален агент Фарел, „... около 325 заподозрени са били разследвани. Към същата дата 220 са били елиминирани или чрез показване на снимки на свидетели, или чрез окончателно установяване на местонахождението им на работа или другаде, така че окончателно да бъдат елиминирани като заподозрени.“

В 668-те страници, публикувани от ФБР в Част 110, са описани разследвания на широк кръг от заподозрени, от добре познати личности, представляващи интерес, до бързо оневинени замесени лица. Въпреки че списъкът с някогашни заподозрени през десетилетията след това е нараснал до хиляди, файловете показват, че до февруари 1972 г. стотици вече са били разглеждани и отхвърляни.

Понякога ФБР е изключвало заподозрени, като е потвърждавало местонахождението им; друг път свидетели са ги отхвърляли, след като са преглеждали снимки и са казвали, че не приличат на похитителя.

След това е случаят със заподозрян от Белингам, Вашингтон, който заема няколко страници от доклада.

През 1972 г. ФБР получава сигнал, предшестван от изявлението: „Това вероятно ще бъде най-лошият сигнал, който ще получите.“ Въпреки тази липса на увереност, ФБР разследва заподозрения:

Фердинанд Майкъл Ричард Арндт. В меморандум от 11 май 1972 г. авторът отбелязва, че Арндт „...може да бъде елиминиран като заподозрян единствено въз основа на необичайно големия и изпъкнал нос.“

Но не всички разследвания са започвали с най-лошите сигнали и са завършвали с анализ на носа.

Последната партида документи предлага прозрения за разследванията на някои от по-известните заподозрени, включително Ричард Флойд Маккой-младши.

Маккой отдавна е претендент за истинската самоличност на Д. Б. Купър, като собственият му син стига дотам, че твърди за вината на баща си (и ролята на майка си като съучастник). Пилот и ветеран от армията, Маккой е потвърден, че е извършил отвличане, много подобно на случая с Купър, през април 1972 г. на борда на полет на United Airlines.

ФБР сериозно е смятало Маккой за заподозрян, а тези нови досиета разкриват, че Бюрото дори е променило негова снимка, за да го покаже със същите слънчеви очила, които според свидетели е носил Купър.

Сравнете снимката на Маккой до известните скици на Д. Б. Купър и е лесно да се разбере защо ФБР го е следило като заподозрян до края на живота му - и вероятно дори все още ...