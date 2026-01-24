САЩ пуснаха в морето 4,6-милиарден звяр с хиперзвукови ракети

Програмата за модернизация на ракетния разрушител USS Zumwalt (DDG-1000) на ВМС на САЩ достигна много важен етап и е близо до завършването си, след като успешно премина морски изпитания, пише Newsweek.

САЩ са оборудвали с хиперзвукови ракети свръхзвуковия разрушител на стойност 4,6 милиарда долара. Какви други смъртоносни оръжия разполагат?

Предвид много големите им размери, и двете 155-милиметрови артилерийски системи, разположени на носа, бяха премахнати от кораба, за да се монтират ракетите. На тяхно място обаче сега има допълнителна конструкция, както може да се види на снимка, заснета от корабостроителницата HII.

Функциите му остават неизвестни засега, но е по-малък от стандартния купол, със 155-милиметрова усъвършенствана оръдейна система (AGS) и дължина на цевта от 62 калибра. Официално това място е запазено за „бъдещи възможности“.

Наличните изображения на кораба по време на модернизацията ни позволяват да направим предпазливо предположение, че това може да е зенитна артилерийска установка, подобна на тези, разположени над хангара за хеликоптери. Или място за боен лазер, което е по-скоро в съответствие със съвременните тенденции, въпреки че самите ВМС на САЩ са доста песимистично настроени към тях.

Що се отнася до настоящото основно въоръжение на USS Zumwalt, то е получило само 12 хиперзвукови ракетни модула. В същото време ракетите CPS имат обхват от около 3700 км, което им позволява да поразяват противника от сравнително безопасни разстояния. Което, разбира се, повдига въпроса за необходимостта от използване на стелт технологии за такъв ракетоносец.

Заслужава да се отбележи също, че ако бойната глава на военноморската ракета CPS е подобна на използваната в наземната версия на ракетата Dark Eagle, то конвенционалната ѝ версия е доста спорна.

Тъй като официалното количество взривни вещества в конвенционалната бойна глава е само 13,61 кг. Следователно, реалната ефективност на тези ракети е пряко свързана с използването на ядрена бойна глава.

В същото време тези ракети са само допълнение към редовното ракетно въоръжение на разрушителя, което е въоръжено с 20 вертикални пускови установки Mk 57, общо 80 вектора, разположени по бордовете на кораба. А от тях е възможно да се изстрелват крилати ракети Tomahawk и зенитни ракети.

Трябва да се отбележи, че следващите етапи от тестовете на USS Zumwalt трябва да включват изстрелването на нови хиперзвукови ракети. Като цяло се очаква корабът да се върне в експлоатация през 2027-2028 г. В същото време два други представителни кораба от класа - USS Michael Monsoor (DDG-1001) и USS Lyndon B. Johnson (DDG-1002) - трябва да претърпят подобна модернизация.