Речено-сторено: САЩ финализираха оттеглянето си от СЗО

Съединените щати финализираха оттеглянето си от Световната здравна организация - орган, чието основаване е било подпомогнато от американски служители преди десетилетия. Решението за оттегляне от СЗО идва година след като президентът Доналд Тръмп обяви, че Америка прекратява 78-годишния си ангажимент, съобщиха федерални служители в четвъртък.

Според СЗО САЩ дължат на световната здравна агенция над 130 милиона долара. Служители на администрацията на Тръмп признават, че не са приключили с отстраняването на някои проблеми, като например загубата на достъп до данни от други страни, които биха могли да дадат на Щатите ранно предупреждение за нова пандемия, според АP.

"Оттеглянето ще повлияе на глобалния отговор на нови огнища и ще повлияе на способността на американските учени и фармацевтични компании да разработват ваксини и лекарства срещу нови заплахи", заяви Лорънс Гостин, експерт по право в областта на общественото здравеопазване в университета Джорджтаун.

Причина за оттеглянето: Лошо управление на пандемията от COVID-19

В указ, издадена малко след встъпването му в длъжност, Тръмп заяви, че САЩ се оттеглят от СЗО поради лошото управление на организацията на пандемията от COVID-19 и други глобални здравни кризи. Той също така посочи "неспособността на агенцията да проведе спешно необходимите реформи" и "неспособността ѝ да демонстрира независимост от неправомерно политическо влияние от страна на държавите-членки на СЗО".

СЗО координира действията си срещу глобалните здравни заплахи

СЗО е специализираната здравна агенция на Организацията на обединените нации и е упълномощена да координира реакцията на глобалните здравни заплахи, като например огнища на едра шарка, ебола и полиомиелит. Тя също така предоставя техническа помощ на по-бедните страни; помага за разпространението на ваксини, консумативи и ограничени лечения; и определя насоки за стотици състояния, включително психично здраве и рак. Почти всяка държава в света е член на организацията.

Американски служители помогнаха за създаването на СЗО, а САЩ отдавна е сред най-големите донори на организацията, предоставяйки стотици милиони долари и стотици служители със специализирана експертиза в областта на общественото здраве.

Средно Съединените щати плащат 111 милиона долара годишно членски внос на СЗО и около 570 милиона долара повече под формата на годишни доброволни вноски, според Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ.