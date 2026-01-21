САЩ задържаха танкера Sagitta в Карибско море — седмият за нарушаване на блокадата на Венецуела (ВИДЕО)

Танкерът Sagitta, който нарушаваше блокадата на Венецуела, беше задържан в Карибско море, съобщи Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) в социалната мрежа X. Отбелязва се, че според американските власти приблизително 70% от износа на петрол на Венецуела идва от кораби на "сенчестия флот".
"Съединените щати са ангажирани да гарантират, че петролът, напускащ Венецуела, се транспортира правилно и законно", се казва в изявлението.
Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.— U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026
This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681
Това е седмият танкер, задържан от Съединените щати. Според услугата за проследяване на плавателни съдове VesselFinder, Sagitta е кораб под панамски флаг. Той е санкциониран от Съединените щати, Европейския съюз и Великобритания.
По-рано руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Съединените щати все още не са освободили руснаците, заловени на танкера Marinerа.