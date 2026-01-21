САЩ задържаха танкера Sagitta в Карибско море — седмият за нарушаване на блокадата на Венецуела (ВИДЕО)

Танкерът Sagitta, който нарушаваше блокадата на Венецуела, беше задържан в Карибско море, съобщи Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) в социалната мрежа X. Отбелязва се, че според американските власти приблизително 70% от износа на петрол на Венецуела идва от кораби на "сенчестия флот".

"Съединените щати са ангажирани да гарантират, че петролът, напускащ Венецуела, се транспортира правилно и законно", се казва в изявлението.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681