Тръмп: САЩ имат оръжия, за които никой не знае

Още по темата: Тръмп иска да рестартира отношенията с Русия чрез мир в Украйна 19.01.2026 13:22

САЩ ще изтрият Иран от лицето на Земята, ако се опитат да изпълнят заплахите си

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати притежават оръжия, за които останалият свят не знае. Тръмп заяви, че НАТО ще бъде много по-слабо, ако САЩ напуснат.

„Имаме оръжия, за които никой не знае. Вероятно би било хубаво да не казваме на никого за това, но имаме невероятни оръжия“, каза той в интервю за NewsNation , коментирайки твърдението на журналист, че по време на военна операция във Венецуела е било използвано звуково оръжие.

Тръмп добави още, че е издал „много строги инструкции“ на САЩ да „ги изтрият от лицето на Земята“, ако Иран се опита да изпълни заплахите си за убийство срещу него.

„Ако се случи нещо, цялата страна ще бъде унищожена“, заяви Тръмп пред водещата Кейти Павлич. „Аз определено ще ги ударя много силно. Но имам много строги инструкции.“