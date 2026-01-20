За пръв път от век: Канада проведе учение за отблъскване на военна инвазия от САЩ

Канадската армия предвижда асиметрични тактики, взаимствани от афганистанските муджахидини

За първи път от един век канадските военни са провели симулация за отблъскване на хипотетично нахлуване на Съединените щати в канадска територия. Това съобщи The Globe and Mail, позовавайки се на висши правителствени служители от Отава, пожелали анонимност.

По време на симулацията, военните плановици са приели сценарий, при който силите на САЩ завземат ключови канадски стратегически позиции на сушата и в морето в рамките на една седмица, а в най-лошия случай - само за два дни. Отчетено е, че Канада не разполага с достатъчно редовни сили и модерно оръжие, за да отблъсне пълномащабна атака на САЩ. По тази причина, теоретичният военен отговор включва преминаване към неконвенционална (асиметрична) война: използване на малки групи от военни или въоръжени цивилни, които биха използвали засади, саботажи, изненадващи атаки и дронове.

Един от източниците обяснил пред изданието, че моделът използва тактики, подобни на тези, използвани от афганистанските муджахидини срещу съветските войски през 80-те години на миналия век, а по-късно и от талибаните срещу международните коалиционни сили, включително канадския контингент, в Афганистан. Заявената цел на тази стратегия е да се нанесат максимални загуби на потенциалните окупационни сили.

Според логиката на моделирането, хипотетична атака от страна на САЩ би започнала, след като партньорството между Вашингтон и Отава в рамките Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD) бъде прекъснато. Първите признаци на заплаха биха били уведомления от САЩ за прекратяване на политиката за споделено въздушно пространство. В такъв случай източниците смятат, че Канада би могла да потърси подкрепа от европейски ядрени сили, като Великобритания и Франция.

Високопоставен служител на канадското Министерство на отбраната е предположил, че страната ще има не повече от три месеца, за да се подготви за отблъскване на нашествие от море и суша.

Началникът на щаба на отбраната на Канада, генерал Джени Каринян, наскоро обяви планове за създаване на доброволчески резерв от над 400 000 души. Тези сили теоретично биха могли да бъдат използвани за съпротива срещу окупацията, тъй като въвеждането на всеобща военна служба не се обмисля от канадските власти.