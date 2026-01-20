Доналд Тръмп иска да разшири мисията на своя Съвет за мир до глобална

Президентът Доналд Тръмп е замислил да разшири мисията на инициирания от него "Съвет за мир" в Газа в глобален орган, който ще поеме ролята на посредник в конфликти, принадлежаща понастоящем от Организацията на обединените нации (ООН), съобщиха медии в САЩ.

Тръмп обяви съвета миналия септември като част от споразумението за прекратяване на огъня в Газа между Израел и Хамас. Уставът не споменава Газа или ООН, а описва „гъвкав и ефективен международен орган за изграждане на мир“ с Тръмп като председател и десетки правителства, които служат като държави-членки.

"Докато е в Давос, той ще обяви, че разширява правомощията на своя „Съвет на мира“ отвъд Газа, което някои разтревожени съюзници виждат като опит за създаване на съперничещ на Съвета за сигурност на ООН орган – като Тръмп ще има единственото право на вето в nего", пише Axios.

„Съветът за мир няма да се ограничава само до Газа. Това е Съвет за мир по целия свят“, казал източник от администрацията на САЩ пред изданието.

Съветниците на Тръмп казват, че той е бил окуражен особено от бързото залавяне на венецуелския президент Николас Мадуро, допълва изданието. „Затаяваме дъх, но това определено освободи президента още повече, за да проектира властта си по света“, казал един от източниците му.

„Твърде многото подходи към миротворчеството водят до постоянна зависимост и институционализират кризата, вместо да извеждат хората отвъд нея“, гласи преамбюлът на хартата, призоваващ за създаването на „коалиция от държави, ангажирани с практическо сътрудничество и ефективни действия“, допълва The ​​Wall Street Journal.

Доналд Тръмп е поканил 58 държави за участие в Съвета, е потвърдил висш американски служител пред Axios.

Според Bloomberg обаче, Обединеното кралство, Германия, Холандия, Швеция и Канада възнамеряват да откажат поканата и няма да присъстват на церемонията по подписването. Израел също има възражения. Държави като Аржентина, Мароко, Катар и Индонезия са се съгласили да се присъединят.

Франция веднага отхвърли предложението. Еманюел Макрон смята, че дейността на Съвета за мир няма да се ограничи до Газа и би могла да подкопае ООН, докато Тръмп ще придобие влияние върху външната политика на Франция, казал пред агенцията човек, близък до Макрон.

„Това не е нещото, за което се споразумяхме в Шарм ел-Шейх през октомври, когато беше подписано споразумението за прекратяване на войната в Газа", е заявил висш европейски служител пред Axios.

Китай също е бил поканен в съвета, но Пекин не е направил никакви изявления по въпроса, а Министерството на външните работи на страната не е отговорило на искането на Bloomberg за коментар.