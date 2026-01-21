Епидемията от морбили в САЩ се разраства: огнище в Южна Каролина

Още по темата: Морбили може да се превърне в ендемична болест в САЩ 25.04.2025 09:27

През 2025 г. в САЩ са регистрирани 2242 случая на морбили

93% от случаите на морбили, регистрирани в САЩ през миналата година, и 95% от случаите досега през 2026 г., не са получили ваксината MMR или имат неизвестен ваксинационен статус.

Продължаващите епидемии от морбили в много части на страната заплашват статуса на САЩ като нация, която е елиминирала разпространението на вируса, съобщава CNN.

Брифингът във вторник беше първият за федералните служители относно продължаващата епидемия в Южна Каролина, която е достигнала общо най-малко 646 случая, според здравното министерство на щата. През миналата година в Западен Тексас имаше около 760 случая, което го прави една от най-големите и смъртоносни епидемии от морбили, които САЩ са преживели през последните десетилетия.

Заместник-директорът на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ д-р Ралф Абрахам, бивш главен хирург на Луизиана, който прекрати някои програми за насърчаване на ваксинирането в своя щат, заяви на брифинга във вторник, че предаването на вируса между тези щати, както и други епидемии, не е доказано. Но той също така заяви, че загубата на статута на елиминиране от страна на САЩ не би била сериозен повод за безпокойство.

Според данните на CDC, през 2025 г. в САЩ са регистрирани 2242 случая на морбили, което е най-високият брой от 1991 г. насам. Болестта беше обявена за елиминирана в САЩ през 2000 г., а Панамериканската здравна организация може да реши да отмени този статут, когато се събере през април.

Епидемията в Южна Каролина, съсредоточена в северната част на щата, бързо се развива и е на път да надмине епидемията от миналата година в Западен Тексас.