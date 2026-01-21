Джей Ди Ванс ще става баща за четвърти път

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и съпругата му Уша обявиха, че очакват четвъртото си дете, предадоха световните агенции.

„Много сме щастливи да споделим новината, че Уша е бременна с нашето четвърто дете. То ще бъде момче. Уша и бебето са добре, и с нетърпение очакваме раждането в края на юли“, се казва в официалното изявление на двойката.

Ванс е третият най-млад вицепрезидент в историята на САЩ. Съпругата му Уша, 40-годишна адвокатка, е майка на две момчета на 8 и 5 години и на едно момиче на 4 години.

Джей Ди и Уша се запознават в Йейлския университет, във факултета по право, и се женят през 2014 г.