В четвъртък Владимир Путин ще проведе разговори със Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Кушнер

Страните са постигнали значителен напредък в уреждането на конфликта в Украйна и трябва да обсъдят още един въпрос, заяви специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

"Мисля, че постигнахме голям напредък", каза Уиткоф в кулоарите на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. "Сведохме нещата до един проблем. <…> Така че, ако и двете страни искат да решат това, ще го направим", посочи американският пратеник, без да конкретизира ключовия въпрос.

Дипломатът смята, че прекратяването на конфликта е възможно. Той също така предложи създаването на безмитна зона в Украйна. Уиткоф обяви, че ще пътува до Москва по-късно в четвъртък, за да обсъди споразумението за Украйна.

В четвъртък Владимир Путин ще проведе разговори с него и зетя на американския президент Джаред Кушнер. Те ще дойдат в Москва, за да продължат диалога за уреждане на конфликта, потвърдиха и от Москва.

Както Bloomberg съобщи по-рано, американската делегация иска да обсъди гаранциите за сигурност за Киев и да представи проектопланове за прекратяване на конфликта.

Последният път, когато Уиткоф и Кушнер се срещнаха с Путин в Кремъл, беше в началото на декември. Двете страни обсъдиха същността на американската мирна инициатива за Украйна, но не успяха да намерят компромис. Според президента на Руската федерация Вашингтон е разделил 27-те точки от първоначалния план на четири пакета и е предложил те да бъдат разгледани поотделно.