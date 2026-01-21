САЩ струпват бойна мощ в Близкия Изток, самолетоносач изчезна от радарите

Съединените щати прехвърлят значителни военни сили в Близкия Изток на фона на нарастващо напрежение с Иран. По данни от онлайн системи за проследяване на полети, Военновъздушните сили на САЩ са предислоцирали голям брой изтребители F-15E Strike Eagle, подкрепени от самолети за въздушно презареждане KC-135, от британската база RAF Lakenheath, където са постоянно разположени, към бази в Близкия изток. Това е част от по-широко военно струпване, което, по всичко личи, все още продължава, пише Military Watch.

Паралелно с това ударна група на Военноморските сили на САЩ, водена от атомния самолетоносач от клас „Нимиц“ USS Abraham Lincoln, е преминала през Малакския проток, като е напуснала зоната на отговорност на Седми флот в Тихия океан и е поела към зоната на Пети флот в Близкия изток. Според информацията самолетоносачът е изключил транспондера си и в момента оперира в режим на т.нар. „тъмна навигация“.

На фона на засиленото военно присъствие, САЩ едновременно с това изтеглят активи от бази в региона, които се смятат за особено уязвими на ирански удари. Това включва пълно изтегляне от авиобаза Айн ал-Асад в Западен Ирак, значително намаляване на персонала в Ал Удейд в Катар, както и непотвърдени изтегляния от обекти в Кувейт и Бахрейн. Базата Ал Удейд вече бе обект на иранска балистична атака на 23 юни, в отговор на водена от САЩ операция срещу ирански ядрени обекти. Тогава Пентагонът потвърди, че иранска балистична ракета е поразила базата, въпреки разположените системи „Пейтриът“, предварителното предупреждение от страна на Иран и използването на ракети Fateh-313, смятани за едни от най-малко усъвършенстваните в иранския арсенал.

Сред допълнителните сили, изпратени от САЩ в Близкия Изток, са нови системи за противовъздушна отбрана, част от които вече са оперативни в Ал Удейд, както и танкове M1A2 Abrams и бойни машини на пехотата M2 Bradley. Засилените полети на транспортни самолети C-17 Globemaster III подсказват, че в региона са предварително разположени и други, засега неразкрити военни активи.

Изтребителите F-15E Strike Eagle играят ключова роля в операции за противодействие на ирански дронове и крилати ракети, насочени срещу Израел. Самолетите се отличават с голям обсег, висока скорост, значителен боен товар и мощни радари, като в западния свят нямат аналог по тези показатели. Макар да са по-слабо специализирани в чист въздушен бой от вариантите F-15C/D, те се считат за напълно способни да се изправят срещу всеки боен самолет, с който разполага Иран. Въпреки че иранските ВВС се очаква да получат изтребители Su-35 за подсилване на противовъздушната си отбрана вероятно до края на годината, настоящият им авиационен парк има ограничени възможности за въздушен бой.

Исторически, мащабното струпване на сили в Близкия Изток е изключително скъпо за американското военно ведомство и често е водило до съкращения в други части на отбранителния бюджет. Това поражда въпроси за цената на настоящата ескалация срещу Иран. Основният фактор, който възпира САЩ и техните съюзници – сред които Израел и Турция – от по-нататъшно изостряне на конфликта, остава мощният ирански балистичен ракетен арсенал, изграден от 80-те години насам с активната подкрепа на Северна Корея. Иран разполага с едни от най-опасните ракетни способности в света, включително ракети с разделящи се бойни глави и хиперзвукови планиращи бойни блокове – технология, с която разполагат едва четири държави.

Щетите от ограничените ирански ответни удари срещу Израел през юни бяха безпрецедентни. Президентът на САЩ Доналд Тръмп тогава коментира: „Особено през последните няколко дни Израел беше ударен много тежко. Тези балистични ракети разрушиха много сгради.“ Очакванията са, че при по-мащабен конфликт интензитетът на иранския отговор ще бъде значително по-висок.