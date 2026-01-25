Тръмп заплаши Канада със 100% мита заради евентуална търговска сделка с Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че ще наложи мита в размер на 100 процента върху канадски стоки, ако Канада сключи търговско споразумение с Китай, предаде БТА.

В публикация в социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social) Тръмп предупреди канадския министър-председател Марк Карни, че подобна сделка би представлявала сериозен риск за страната му. „Китай ще погълне Канада и ще я унищожи напълно — включително нейния бизнес, социална структура и начин на живот“, написа американският президент.

Тръмп добави, че ако Канада подпише търговско споразумение с Китай, „незабавно ще бъде наложено 100 процента мито върху всички канадски стоки и продукти, влизащи в САЩ“.

По време на скорошно посещение в Китай Карни определи азиатската държава като „надежден и предсказуем партньор“, а в рамките на Световния икономически форум в Давос призова европейските лидери да търсят инвестиции от втората по големина икономика в света.

Американският президент изрази опасения, че Пекин може да използва Канада като транзитна зона за заобикаляне на американските мита. „Ако губернаторът Карни смята, че ще превърне Канада в „пристанище“ за Китай, откъдето да се изнасят стоки към САЩ, той греши“, написа Тръмп.