Вятърът на промяната в тактиката на Тръмп отнесе висш началник на граничната служба на САЩ

Внезапното понижение на Грегъри Бовино е най-ясният знак досега, че администрацията на Тръмп преосмисля тактиките си в Минесота

Грегъри Бовино беше отстранен от длъжността си на "командир" на Граничния патрул на САЩ, съобщи The Atlantic в понеделник. Позовавайки се на служител от Службата за вътрешна сигурност и двама души, запознати с промяната, американското списание съобщи, че Бовино ще се върне на предишната си работа в Ел Сентро, Калифорния, където се очаква скоро да се пенсионира.

Според доклада, очевидното внезапно отстраняване на Бовино би било най-силният знак досега, че администрацията на Тръмп се оттегля от твърдолинейния си подход след убийството в събота на 37-годишния Алекс Прети, американски гражданин и медицински сестра в интензивно отделение в Минеаполис, Минесота, от агент на граничния патрул, действащ под негово ръководство.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем и нейният близък съветник Кори Левандовски, които бяха най-големите поддръжници на Бовино в министерството, също са изложени на риск да загубят работата си, се казва в доклада.

По-рано в понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че изпраща "граничния цар" Том Хоман в щата Минесота, тъй като напрежението ескалира след две смъртоносни стрелби този месец в Минеаполис от служители на имиграционната служба.

Белият дом заяви, че Хоман ще ръководи операциите на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) на място в Минесота, "за да продължи да арестува най-лошите от най-лошите престъпници сред нелегалните имигранти".

Тръмп отделно заяви, че губернаторът на Минесота Тим Уолц е поискал сътрудничество в областта на наказателното правоприлагане, добавяйки, че "изглежда са били на сходна дължина на вълната" по време на "много добър" телефонен разговор.

Американският президентът каза също, че е провел телефонен разговор с кмета на Минеаполис Джейкъб Фрей, с когото Хоман ще се срещне във вторник, припомня Anadolu Agency.