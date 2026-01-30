Тръмп обяви извънредно положение в САЩ заради Куба

Американският президент заплаши с нови мита

В САЩ беше обявено извънредно положение заради "заплаха“ за националната сигурност от страна на Куба. Съответният указ е подписан от президента Доналд Тръмп, предава ABC News.

"Считам, че ситуацията с Куба представлява необичайна и извънредна заплаха за националната сигурност и външната политика на Съединените щати (...) и с настоящото обявявам национално извънредно положение във връзка с тази заплаха“, се посочва в текста на указа на Тръмп, публикуван от Белия дом в четвъртък.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа и указ, който позволява на Вашингтон да налага мита с неуточнен размер върху страните, продаващи петрол на Куба.

В документа, публикуван от Белия дом, се посочва: „Допълнителни мита, изчислени въз основа на оценка на стойността, могат да бъдат наложени върху вноса на стоки, произведени от страни, които продават пряко или косвено петрол на Куба или я снабдяват с петрол“.

Според американските власти мярката цели да засили натиска върху острова, управляван от комунистически режим, като се позовава на „изключителната заплаха за националната сигурност на САЩ“ и обявеното „извънредно положение“.

Вашингтон упреква кубинските власти, че подкрепят редица държави, международни терористични организации и враждебни към САЩ играчи на глобалната сцена, като Русия, Китай, Иран, „Хамас“ и „Хизбула“. Куба е обвинена и в „дестабилизиране на региона чрез миграция и насилие“ и в разпространение на „комунистически идеи и практики“.

Неотдавна Тръмп заяви на Хавана, че „няма да има повече петрол“ за страната без „споразумение“ с властите. Същевременно американският президент е поел контрол върху петролния сектор на Венецуела, която доскоро беше основен доставчик на суров петрол за Куба.