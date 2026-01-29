Певицата Ники Минаж: Аз съм фен номер едно на президента Тръмп (ВИДЕО)

Автор: Труд онлайн
Америка
Снимка: The White House
Певицата открито подкрепя Тръмп и регулярно призовава многобройната си фенска маса да подражава на мъже като него.

Американската изпълнителка Ники Минаж застана плътно зад президента Доналд Тръмп, след като се появи на официално събитие на Министерството на финансите във Вашингтон и подкрепи новата инвестиционна инициатива „Trump Accounts“.

Певицата заяви от трибуната на събитието, че е „вероятно е най-големият фен на президента“, а присъствието ѝ, което бе по покана на администрацията, цели да привлече по-млада и по-широка аудитория към програмата, извън твърдия електорат на Тръмп сред републиканците. 

„Вероятно съм най-големият фен на президента и това няма да се промени“, заяви Минаж пред публиката.

Тя подчерта, че негативните реакции срещу позицията ѝ не я разколебават, а напротив – засилват решимостта ѝ да застане още по-открито рамо до рамо сТръмп. Изявлението ѝ бе посрещнато с аплодисменти от присъстващи представители на бизнес среди, политически донори и поддръжници на администрацията.

 "Труд news" припомня, че това не е първото изявление на Минаж с публична подкрепа за Тръмп. Наскоро тя призова американските млади мъже да подражават на Тръмп и неговия заместник Джей Ди Ванс, ако искат да бъдат стойностни и отговорни. 

