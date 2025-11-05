Мъск иска да охлажда Земята чрез сателити, захранвани от Слънцето

Илон Мъск представи ново футуристично решение на климатичната криза - съзвездие от изкуственоинтелигентни сателити, които да контролират количеството слънчева енергия, достигащо до Земята. Учените обаче предупреждават, че подобен проект може да доведе до катастрофални последици за планетата, пише Daily Mail.

Шефът на SpaceX публикува в платформата X (бивш Twitter), че планира да изстреля „голяма, слънчево-захранвана“ мрежа от сателити в орбита. По думите му, изкуственият интелект, вграден в тях, би могъл да прави „малки корекции“ в количеството слънчева енергия, което достига до повърхността на Земята, с цел охлаждане на климата.

A large solar-powered AI satellite constellation would be able to prevent global warming by making tiny adjustments in how much solar energy reached Earth — Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2025

„Ще са нужни само минимални промени, за да се предотврати глобалното затопляне — или глобалното застудяване,“ обясни Мъск, добавяйки, че Земята вече е преживявала периоди, в които се е превръщала в „снежна топка“.

Публикацията му предизвика бурни реакции онлайн. Един потребител саркастично попита: „Значи сега ще оставим AI да решава колко слънце да получаваме?“, а друг добави: „Никой човек, компания или правителство няма право да си играе с климата на цялата планета.“

Лили Фур, директор на програмата за изкопаема икономика към Центъра за международно екологично право в Берлин, определи идеята като „високо спекулативна и опасна“.

„Слънчевата геоинженерия е по своята същност непредсказуема и може да дестабилизира вече крехката ни климатична система,“ заяви тя пред Daily Mail. „Ако подобен проект бъде приложен, няма да може просто да бъде спрян без риск от рязко покачване на температурите.“

Учени по света изразиха притеснение, че намаляването на слънчевата светлина би оказало пряко въздействие върху фотосинтезата и би могло да застраши глобалното земеделие, горите и производството на кислород. „Дори 1–2% намаление на слънчевата енергия може да има опустошителни последици,“ предупреди авторът и предприемач Рам Бен Зеев от Шотландия.

Климатологът проф. Сами Бъзард от Университета Нортумбрия допълни, че „не бива един човек или една държава да решават климата за останалите“. Тя настоя, че подобен проект би имал глобални ефекти и може да бъде осъществен само при международно съгласие. „Имаме доказано ефективен път – декарбонизацията – и трябва да насочим усилията си натам,“ каза тя.

Идеята на Мъск предизвика и културни препратки – мнозина в социалните мрежи я сравниха със сюжет от Семейство Симпсън, в който милиардерът г-н Бърнс засенчва Слънцето, за да печели от атомната си електроцентрала.

Макар мнозина да възприемат предложението като фантастика, Мъск вече има в орбита над 8000 сателита от мрежата Starlink и е човекът с най-голямо лично богатство в света – около 469 милиарда долара. Въпреки това, учените са категорични: климатът не е лаборатория, а рисковете от „охлаждането на Земята“ могат да бъдат далеч по-опасни от самото затопляне.