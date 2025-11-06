Взрив в завод в САЩ предизвика изтичане на амоняк и евакуация

Експлозия в завод за производство на водород и азот в американския щат Мисисипи предизвика изтичане на безводен амоняк и наложи евакуация на жители от околните райони, съобщава Асошиейтед прес.

Инцидентът е станал в предприятието на CF Industries северно от град Язу. Губернаторът на щата Тейт Рийвс обяви, че екипи за спешна помощ от цял Мисисипи са изпратени на мястото.

По първоначални данни няма загинали или ранени.

„Благодаря на всички служби за бързата реакция“, написа Рийвс в платформата X.

Министерството на околната среда на Мисисипи съобщи, че продължава мониторинг на въздуха, за да се гарантира безопасността на населението.

Безводният амоняк, използван като тор за царевица и пшеница, може да причини тежки изгаряния при контакт в газообразна или течна форма, уточнява АП.