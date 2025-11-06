Внезапно почина популярен американски рапър

Американският рапър Йънг Блийд (Young Bleed), чието истинско име е Глен Клифтън-младши, е починал на 1 ноември 2025 г. на 51-годишна възраст. Новината беше потвърдена от сина му Тай Джи Рамон Клифтън, съобщи Metro.

Причината за смъртта са тежки усложнения от мозъчна аневризма, получена няколко дни след участието му на музикалното събитие Verzuz в Лас Вегас на 25 октомври. Малко след това рапърът е колабирал и е бил приет по спешност в интензивно отделение. Въпреки усилията на лекарите, медиците са установили пълна липса на мозъчна активност.

„Баща ми имаше високо кръвно налягане. Един ден просто се срина и почина от мозъчна аневризма и кръвоизлив“, сподели синът му Тай.

View this post on Instagram A post shared by SHAMON DAE™️✪ (@shamon.dae)

Йънг Блийд е смятан за емблематична фигура на южния хип-хоп, най-вече заради работата си с легендарния лейбъл No Limit Records на Master P.

Най-големият му хит е “How Ya Do Dat” (1997), а дебютният му албум “My Balls and My Word” (1998) достига първо място в класацията за R&B/хип-хоп албуми на Billboard.