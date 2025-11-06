Новият кмет на Ню Йорк бил рапър в миналото (ВИДЕО)

Още по темата: Зохран Мамдани е новият кмет на Ню Йорк 05.11.2025 07:46

Новият кмет на Ню Йорк Зоран Мамдани се е изживявал като рапър в миналото. Това бе припомнено от малобройната му фенска маса, но все пак любопитката бе отразена в някои американски медии.

Мамдани е бил доста активен на музикалната сцена, първоначално с артистичния псевдоним Young Cardamom, а по-късно като Mr. Cardamom, показа проверка на "Труд news". Певецът-политик сменя първия си псевдоним, когато решава да „зареже образа на младия“ и да изглежда по-сериозен.

Мнозина активни наблюдатели го сравниха с президента на Украйна Володимир Зеленски, който преди да нагази в политиката също е бил артист. Зеленски е добре познат в родината си като актьор, комик, сценарист, продуцент и телевизионен водещ.

Песните и видеата на Мамдани, включително парчето „Nani“, издадено преди около 6 години, са използвани за социални послания и културна критика. Той често говори за имиграция, социално равенство и расова справедливост.

Певческото минало на Мамдани стана повод политическият анализатор Дахер Фарид Дахер да напише забавен коментар за новия градоначалник на най-големия град в Щатите.

"От любопитство чух няколко песни от новия кмет на Ню Йорк, който е бивш рапър.

На 34 години Зохран Мамдани е най-младият кмет на Ню Йорк, първият мюсюлманин и първият африканец.

Спечели избори, в които гласуваха най-много гласоподаватели от 1969. Роден в Уганда в мюсюлманско индийско семейство, при това е шиит. Културно-идеологически е направо като птицечовка. Сякаш сглобен от няколко удобни политически и етнически животни.

Казва, че големите корпорации са похарчили повече пари за пропаганда срещу него, отколкото той би им увеличил данъците.

Лошото е, че е фен на "Арсенал", а още по-лошото е, че жена му е от Сирия с готик визия, поради което има съболезнованията на всички сирийци. Почти съм сигурен, че го бие.

Консерваторите в България са бесни, сякаш Ню Йорк е в България, а либералите - и те са бесни, ама не за друго, а заради това, че в парламента гласуваха да има комисия срещу дейностите на Сорос.

Това обяснява защо много либерали напоследък си пускат банковите си сметки с молби за дарения".