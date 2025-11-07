Илон Мъск е на път да стане първият трилионер в света

Акционерите на Tesla одобриха пакет от компенсации за Илон Мъск, който може да го направи първият човек в историята с богатство над 1 трилион долара. Решението е взето по време на годишното събрание на компанията — над 75% от гласовете подкрепиха плащанията, без да се отчитат 15% от акциите, които вече са собственост на самия Мъск, пише CNN.

Ръководителят на Tesla не получава заплата, но благодарение на новия план той може да получи до 423,7 милиона акции на компанията през следващото десетилетие — ако Tesla достигне капитализация от 8,5 трилиона долара и изпълни редица финансови цели. В преизчисление това означава около 275 милиона долара доход на ден, което прави този пакет най-големият в историята на корпоративния свят.

За да се достигне тази оценка, акциите на Tesla трябва да нараснат с над 460%, изпреварвайки дори настоящия лидер — Nvidia.

По време на изявлението си пред акционерите Мъск благодари за доверието и заяви, че вижда бъдещето на компанията не само в производството на електромобили, но и в развитието на роботи и изкуствен интелект.

"Мисля, че това ще бъде най-големият продукт на всички времена. Всеки човек на Земята ще иска да има свой собствен R2D2 или ...“, заявява Мъск, намеквайки за хуманоидните роботи на Tesla.

Той също така заявява, че тези роботи един ден могат да заменят хирурзите и да помогнат за преодоляването на глобалната бедност.