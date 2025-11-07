Американският отговор на руските системи „Посейдон“ и „Буревестник“: Забелязана е крилата ракета тип „стелт“ под B-52H

Докато руснаците шумно рекламират своите така наречени „чудодейни оръжия“ по официални канали, Съединените щати тихомълком демонстрираха ново поколение ядрени ракети за дистанционна употреба - стелт AGM-181A LRSO.

Американски B-52H Stratofortress беше фотографиран, носещ двe мистериозни оръжия под крилото си - оръжия, които може би са новата ядрена крилата ракета с голям обсег AGM-181A (LRSO), изглеждайки като фин отговор на руските хвалби за ядрени системи „Буревестник“ и „Посейдон“, пише военното издание Defense Express.

Снимките са направени от потребителя на Instagram lookunderocks и са споделени с The Aviationist . Според наблюдателя, той е бил зает с рутинно наблюдение на самолети в долината Оуенс, когато стратегическият бомбардировач е прелетял над него.

View this post on Instagram A post shared by David Cenciotti (@theaviationist)

На стойка за множество изхвърлящи боеприпаси (MER), която може да побере до шест боеприпаса, са били монтирани две неидентифицирани оръжия с обърнати Т-образни опашки, сгъваеми крила под фюзелажа и клиновиден профил както на носа, така и на опашката.

На пръв поглед биха могли да бъдат AGM-154 Joint Stand-Off Weapons (JSOW) , но няколко детайла не съвпадат: формата на носа, частичните обтекатели на крилата и кръстовидните опашни повърхности се различават от известните варианти на JSOW.

Неизвестните материали вместо това имат поразителна прилика с единственото публично публикувано изображение на предполагаемата скрита ракета AGM-181A LRSO, способна да носи ядрени оръжия, и нейната конфигурация на лафета.

Има разлики между снимката и рендера, например, на последния липсва видим въздухозаборник, но това лесно може да се обясни с класификация или намерение за прикриване на специфични възможности. Публични доклади сочат, че LRSO използва реактивна или правореактивна задвижваща система, което прави наличието на въздухозаборник в оперативната версия напълно правдоподобно.

Друга интересна възможност е полетът на бомбардировача да е бил замислен като тиха демонстрация.

Възможно е екипажът на самолета умишлено да е прелетял над известни места за наблюдение – едва доловима демонстрация на сила в отговор на ядрените трикове на Русия.

Разработката на AGM-181A започна през 2020 г., като Raytheon беше избрана за главен изпълнител. До 2022 г. докладите сочеха, че ракетата е преминала през множество тестови полети на B-52H - включително девет изпитания за носене в затворено пространство и отделяне - и успешно е демонстрирала чисто освобождаване от самолета.

В допълнение към доказания B-52H, LRSO е планирано да служи и като основно оръжие за дистанциране от следващо поколение на стелт бомбардировача B-21. Важно е да се отбележи, че LRSO е проектиран изключително за ядрена употреба — не е съобщаван за конвенционален вариант.

Какво точно се вижда на снимката, остава непотвърдено и не се е появила независима проверка.

Въпреки това, предвид сходствата във времето и дизайна, възможността това наистина да са LRSO AGM-181A изглежда много правдоподобна.