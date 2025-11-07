Мелания Тръмп спечели „Патриот на годината“ (ВИДЕО)

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп беше удостоена с наградата „Патриот на годината“ от Fox Nation – стрийминг платформата на Fox News.

По време на церемонията в Ню Йорк 55-годишната Мелания изнесе вдъхновяваща реч, в която подчерта нуждата от „реформа на патриотизма“ и благодари на американските патриоти в залата и пред екраните.

„Вие сте сърцето на нашата цивилизация“, заяви тя, отдавайки почит на „бунтовните основатели на Америка, които се противопоставиха на британското управление“.

„Всички те надминаха очакванията – както политически, така и интелектуално. Общото между тях беше способността им да преоткрият начина, по който светът функционира,“ подчерта Мелания.

Първата дама посочи още, че личните постижения са двигател на колективния напредък:

„Да се осмелиш да следваш мечтата си – това е американският начин. Иновациите не са случайност, те са част от нашето ДНК.“