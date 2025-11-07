Мадуро преговарял с Вашингтон за оттеглянето си в замяна на гаранции за сигурност

Вашингтон обсъжда възможността за „контролирано напускане“ на Николас Мадуро като президент на Венецуела в замяна на гаранции за сигурност за него и неговите подчинени, съобщава The Atlantic, позовавайки се на източници, свързани с режима в Каракас. Според тези източници, венецуелският лидер обмисля доброволно изгнание, ако САЩ му дадат амнистия, отменят обявената награда за ареста му и помогнат за организирането на прием в трета държава.

„Ако има достатъчно натиск и ако има достатъчно сладкиши в чинията“, е коментирал източник, разговарял с представители на двете страни. По негово мнение, с Мадуро "всичко може да се обсъжда". Поддръжниците на този сценарий смятат, че контролираният преход на властта би предотвратил кървав конфликт и разделение във венецуелския елит.

Въпреки че разположи най-голямата военна сила от 1962 г. насам край бреговете на Венецуела, президентът Доналд Тръмп все пак поддържа диалог с режима на Мадуро: специалният пратеник Ричард Гренел възстанови директните контакти с Каракас, улесни освобождаването на задържани американци и лобира за сътрудничество с Венецуела по въпросите на миграцията, съобщава The Atlantic. Според изданието Мадуро е изпращал лични съобщения на Тръмп, в които е заявявал готовността си за компромис, ако Вашингтон спре да го нарича „наркодилър и диктатор“.

Държавният секретар Марко Рубио обаче настоява за твърда позиция. Той убеждава президента, че венецуелският лидер представлява пряка заплаха за Съединените щати поради връзките си с наркокартелите и нелегалната имиграция. По настояване на Рубио Белият дом разрешава удари по цели, определени като „скривалища за наркотици“. Тези действия оправдават безпрецедентното военно присъствие на САЩ в региона: в операцията участват самолетоносачът „Джералд Р. Форд“, осем други кораба, приблизително 10 000 войници, изтребители и ядрена подводница.

Според The ​​Atlantic, Тръмп все още не е взел окончателно решение. Комбинацията от дипломатически натиск и заплахата от инвазия му позволява да запази известна свобода на действие - от реална военна операция до политическа сделка, която би накарала Мадуро да напусне страната мирно.